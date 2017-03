Bruker Trumps egne ord for å blokkere innreiseforbudet

To føderale dommere blokkerte i går USAs president Donald Trumps innreiseforbud, få timer før det skulle tre i kraft.

I forbindelse med sitt siste innreiseforbud har Trump-administrasjonen hevdet at forbudet kun dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere muligheten for terrorangrep.

Dommerne Derrick Watson på Hawaii og Theodore Chuang i Maryland mener derimot dette ikke stemmer, og mener forbudet strider med grunnloven som ikke tillater at man diskriminerer på bakgrunn av religion.

Begge begrunner blokkeringen med tidligere uttalelser fra Trump om å nekte alle muslimer innreise til USA.

– Trump gjorde selv dette til en sak

Minerva-kommentator og USA-ekspert Jan Arild Snoen tror dette innreiseforbudet har en langt større sjanse for å vinne fram i det amerikanske rettssystemet.

INTERESSANT: USA-ekspert Jan Arild Snoen syns det er interessant at Trumps uttalelser har en betydning for hvordan innreiseforbudet tolkes juridisk.

– Det ligger mer arbeid i dette forslaget. Det er også ikke like omfattende som det første. Nå blir det opp til ankedomstolen, så eventuelt høyesterett å avgjøre om det strider med grunnloven, sier Snoen til NRK.

De to dommerne mener forslaget fra Trump-administrasjonen strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag. Trump gjorde selv dette til en sak, mener Snoen.

– Under valgkampen uttalte han at alle muslimske land skulle omfattes av forbudet. Han gjorde selv dette til en sak, denne retorikken henger ved og skader forslaget, mener Snoen.

– Det er interessant at Trumps retorikk under valgkampen også har betydning for hvordan dette tolkes juridisk i dag, sier Snoen.

Dommer: – Strider med grunnloven

BLOKKERER: Dommer Derrick Watson var den første som satte en, foreløpig, stopper for Trump-administrasjonens innreiseforbud. Foto: George F. Lee / AP

Watson, som ble utnevnt av tidligere president Barack Obama, mener at forbudet er rettet mot muslimer, og viser blant annet til uttalelser fra valgkampen i fjor: «Donald J. Trump tar til orde for en total og fullstendig stans i muslimers innreise til USA».

Det er ikke bare uttalelser fra Trump dommeren på Hawaii bruker til å begrunne avgjørelsen. Utsagn fra blant annet Trumps rådgiver Rudy Giuliani og seniorrådgiver Stephen Miller viser ifølge Watson at forbudet er rettet mot muslimer, skriver The Guardian.

Også den føderale dommeren Theodore Chuang i delstaten Maryland har valgt å blokkere Trumps reisenekt. Chuang mener også at forbudet diskriminerer på bakgrunn av religion.

Haster ikke

Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer sier i dag at Trump-administrasjonen planlegger å anke avgjørelsene fra Hawaii og Maryland. Det haster derimot ikke å få innreiseforbudet behandlet av domstolene, mener Snoen.

ANKER: Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer opplyser i dag at avgjørelsene om å blokkere innreiseforbudet vil bli anket. Foto: Carlos Barria / Reuters

– Elementet med å vise handlekraft med det samme er borte. Det haster sånn sett ikke like mye nå. Det kan sånn sett være en vurdering å få fylt høyesteretten først, men når dette vil bli behandlet er ikke opp til Det hvite hus, forteller han.

I dag sitter det fire liberale og fire konservative i høyesterett. Trump har utnevnt Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer, men det kan gå en stund før han er på plass.

Skulle USAs høyeste domstol gå imot presidentens forslag tror Snoen at det blir slutten på Trumps etterlengtede innreiseforbud.

– Utfallet kan Trump spille begge veier. Innreiseforbudet er uansett ikke det viktigste for Trump framover, sier Snoen.