Bruker slektsforsking for å løyse kriminalsaker i USA

Sidan april har interessa for slektsforsking ført til at 15 personar er sikta for ei rekke drap og valdtekter. Fleire av sakene er fleire tiår gamle.

Dei blei avslørte etter at politiet sende inn DNA-prøver til slektsforskingssider som tilbyr gentesting for å spore forfedrane, skriv The New York Times.

Den første som blei teken på denne måten, var den såkalla Golden State Killer. Han gjennomførte fleire drap og valdtekter i California på 1970- og 80-talet. Politiet hadde DNA-spor, men fekk ingen treff i databasane sine.

Det var først då dei sende inn ei prøve til nettside for slektsforsking dei fekk eit treff. Det førte til at den tidlegare politimannen Joseph James DeAngelo blei arrestert i april.

No har amerikansk politi gjort fleire søk i databasen for å prøve å få løyst gamle saker.

Mange er registrert

Ifølgje ei undersøking som nyleg blei offentleggjort i tidsskriftet Science kan dei fleste av amerikanarar som har nordeuropeisk opphav bli identifisert med eit søk i slike databasar. På få år har over 15 millionar menneske sendt inn DNA-prøver, skriv The New York Times.

Mykje av slektsforskinga går føre seg framleis ved søk i kyrkjebøker og offentlege arkiv. Men dei seinare åra har det kome fleire nettsider som tek i bruk DNA-testing for å kartlegge slektstrea til folk. Foto: faksimile

Om få år kan 90 prosent av amerikanarar med europeisk opphav kunne bli identifisert med DNA, meiner forskarane.

– Dette er ikkje noko som kjem til å skje i ei fjern framtid, men om nokre år, seier Yaniv Erlich, som har gjort undersøkinga.

Han jobbar også for slektsgranskingssida My Heritage, som også tilbyr gentesting for å kartlegge slektstrea.

Sa nei til etterforskarar

Då etterforskarar først tok kontakt for å få køyrt DNA-prøver gjennom databasen til nettsida GEDmatch, fekk dei nei. Curtis Rogers som var med å starte opp tenesta, seier dei var redd for at det skulle skremme bort kundar.

Han blei difor rasande då han fekk vite at fleire etterforskarar hadde gjort søk utan å informere om det.

Men etter kvart endra han oppfatning, og seier til The New York Times at han trur mange snart vil sjå nytta av dette.

– Det reiser mange spørsmål rundt privatliv og etikk når etterforskarar tek i bruk ei slik side for å løyse ei sak. Men eg trur dette snart blir akseptert.

Den hittil siste mannen som er teken ved hjelp av denne teknologien er Roy Charles Waller. Han er mistenkt for minst ti valdtektssaker i California i perioden 1991 til 2006, skriv USA Today.