Brudd i tyske regjeringsforhandlinger kan føre til nyvalg

Mandag vil statsminister Angela Merkel gi Tysklands president Frank-Walter Steinmeier beskjed om at partene ikke lyktes med å danne en ny koalisjon.

Det er presidenten som har fullmakt til å skrive ut nyvalg. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ligger det dermed an til at hun ikke vil prøve å danne en mindretallsregjering.

Merkel sa natt til mandag at hun gremmer seg over sammenbruddet.

– Det er en dag hvor vi skal tenke grundig igjennom hvordan vi beveger oss fremover i Tyskland, sa hun videre.

På overtid

TRAKK SEG UT: Fridemokratenes leder Christian Lindner sa sent søndag kveld at partiet bestemte seg for å trekke seg ut av samtalene i stedet for å vanne ut sine prinsipper ytterligere. Foto: Odd Andersen / AFP

Bruddet kommer på overtid etter at enda en tidsfrist var passert. Statsminister Angela Merkels CDU-parti, søsterpartiet CSU, Fridemokratene og De grønne hadde satt frist til søndag ettermiddag med å komme til enighet, men det klarte de ikke.

I utgangspunktet var fristen satt til torsdag, og den ble deretter utsatt til fredag. Da også den fristen ble passert uten at det ble enige, ble fristen utsatt til søndag.

Situasjonen som nå har oppstått kan føre til at det blir utlyst nyvalg i Tyskland. Merkel kan også forsøke å fortsette å lede landet med sin nåværende koalisjon med sosialdemokratene, noe partiet imidlertid har sagt det ikke vil gjøre.

Utvannede prinsipper

Fridemokratenes leder Christian Lindner sa sent søndag kveld at partiet bestemte seg for å trekke seg ut av samtalene i stedet for å vanne ut sine prinsipper ytterligere.

KAN BLI NYVALG: President Frank-Walter Steinmeier fikk beskjed om at partene ikke lyktes med å danne en ny koalisjonsregjering. Nå kan det bli nyvalg i Tyskland. Foto: Vladimir Simicek / AFP

– Det er bedre å ikke styre enn å styre på falsk grunnlag, sa han.

Han la til at det ikke har vært mulig å skape et fundament av tillit med Merkels konservative CDU/CSU-allianse og miljøpartiet De Grønne.

Reinhard Bütikofer fra De Grønnes kritiserer Lindners beslutning. Han skriver på Twitter at Fridemoratene har valgt «en form for populistisk agitasjon i stedet for statlig ansvar».