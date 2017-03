Broren startet ny terrorbølge: Går fredsmarsj mot radikalisering

Han sitter på en seng på et enkelt lite pensjonat i utkanten av byen Nancy nordøst i Frankrike og gjør seg klar til en ny dag på landeveien. Sekken er ferdigpakket med et oransjefarget regntrekk.

En stor vannflaske henger i en stropp og tannbørsten stikker opp av en sidelomme.

– Hver morgen før jeg begynner å gå, tenker jeg på drapene som broren min har begått. Det skjærer meg i hjertet, og jeg tenker hele tiden på familiene som har mistet et barn, en bror eller en far, sier Abdelghani Merah.

Etter en liten frokost med juice, yoghurt, croissant og kaffe, legger han av gårde. Han har gått 20–30 kilometer hver dag siden han startet i Marseille i Sør-Frankrike i begynnelsen av februar.

TRAFIKKERT: Det var mye trafikk på flere av veiene som Abdelghani Merah har gått langs på sin fredsmarsj. Foto: Philippe Desmazes / AFP

Hat mot jøder og Frankrike

Abdelghani Merah vokste opp i Toulouse i Sør-Frankrike sammen med flere søsken. Foreldrene har bakgrunn fra Algerie, og allerede i barndommen lærte barna å hate, ifølge Abdelghani.

– Det er klart det var god grobunn for terrorisme. Vi ble opplært til hat mot Frankrike og mot jøder. Det var på en måte en bombe som ble utløst av islamistene, sier Abdelghani.

Han forteller i boka «Min bror terroristen» fra 2012 også om andre slektninger og naboer som sådde hat hos barna. Og han forteller om selvlærte muslimske predikanter som aktivt jobbet for å få folk til å tro på deres versjon av islam.

Flere i familien Merah var også involvert i kriminalitet. Faren har sittet flere år i fengsel for narkotikahandel, og lillebroren Mohamed ble arrestert for ran og fikk en fengselsstraff på to år.

Terrorangrepene i Toulouse

Så kom de fatale marsdagene i 2012 som rystet Frankrike.

Tre soldater ble drept i løpet av få dager i og rundt Toulouse. Alle snakket om en mystisk mann på skuter som hadde blitt observert i nærheten.

– Tenk om det er brødrene dine som har gjort det, sa kjæresten Sophie til Abdelghani.

Han avviste det blankt.

Noen dager seinere ble tre barn i alderen 4–7 år og en lærer drept på en jødisk skole i Toulouse. Franske medier meldte at gjerningsmannen kom kjørende på en svart skuter da han begynte å skyte på elevene med et automatvåpen og en pistol.

BEGRAVELSE: Ett av de jødiske barna som ble drept av Mohamed Merah, gravlegges. Foto: Nir Elias / Reuters

Det var flere likhetstrekk mellom angrepet på den jødiske skolen og drapene på soldatene. Politiet mente samme våpen var brukt til å drepe alle de syv menneskene.

Lillebror er terrorist

Kvelden 19. mars ble et mareritt for Abdelghani.

– Da forstod jeg at det var broren min, Mohamed Merah, som var drapsmannen. Jeg var lamslått. Min verden raste sammen, sier Abdelghani til NRK.

SKUTT OG DREPT: Terroristen Mohamed Merah ble skutt og drept i en leilighet i Toulouse. Foto: - / AFP

Etter drapene forskanset Mohamed Merah seg i en leilighet. Etter 32 timer ble han skutt og drept av politiet.

– Jeg har skyldfølelse fordi jeg ikke klarte å hindre at broren min ble terrorist. Jeg prøvde, men det var for mange som manipulerte ham, sier Abdelghani.

En tredje bror ble siktet for medvirkning til terrorhandlingene. Abdelghani hadde lenge sett at brødrene var i ferd med å bli radikalisert og hadde også varslet politiet.

Lillebroren Mohamed hadde vært i Afghanistan og Pakistan og skal ha hatt tilknytning til terrornettverket Al Qaida.

DRAPSMANN: Mohamed Merah drepte tre jødiske barn og fire voksne i Toulouse i 2012. Foto: - / AFP

Drapene i Toulouse ble begått midt under forrige presidentvalgkamp i Frankrike. President Nicolas Sarkozy lovet å slå hardt ned på ekstremister og sa at terrorhandlingene hadde skapt et dypt traume for landet.

– Jeg vil ikke sammenligne grusomhetene, men dette blir litt som traumet som fulgte i USA og New York etter 11. september-angrepene i 2001, sa Sarkozy til radiokanalen Europe 1.

Mot radikalisering

Drapene i Toulouse var starten på en ny terrorbølge i Frankrike.

I januar 2015 kom terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Høsten samme år gikk væpnede menn til angrep på konsertlokalet Bataclan og fem andre steder i Paris. Og i fjor sommer ble en lastebil brukt som drapsvåpen da en mann kjørte rett inn i folkemengden som feiret nasjonaldagen i Nice.

Amelie Boukhobza og Patrick Amoyel driver antiradikaliseringsorganisasjonen Entr'Autres, og de ble ikke overrasket over angrepet i Nice.

NRK møter dem, som er noen av Frankrikes fremste eksperter på islamsk radikalisering, på et hotell i Paris.

– Situasjonen er svært alvorlig for Frankrike. Vi ser en ideologi som er på frammarsj hos en stor del av den unge befolkningen, sier Boukhobza.

De jobber spesielt i Sør-Frankrike, som er et av områdene i landet hvor flest unge har blitt radikalisert og reist til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske staten.

MOT RADIKALISERING: Amélie Boukhobza, psykolog i organisasjonen Entr'Autres, forteller at ekstreme islamister aktivt jobber for å påvirke unge mennesker helt nede i 10-årsalderen. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Flere hundre mulige terrorister

Amoyel sier at flere hundre tusen mennesker i landet snur ryggen til vestlige verdier som religionsfrihet og likestilling, og forteller at mange har gått enda lenger i sin radikaliseringsprosess.

– Når vi snakker om enkeltpersoner som er i stand til å utføre en terroraksjon, dreier det seg om flere hundre, sier Amoyel.

– Når vi snakker om dem som gir sin støtte til internasjonal jihadisme, som Al Qaida, Boko Haram og IS, dreier det seg om flere titusen mennesker.

Aktiv rekruttering

Ekstreme islamister jobber nå aktivt for å påvirke og rekruttere unge mennesker helt ned til 8-10-årsalder, sier Amoyel.

Påvirkningen skjer ikke lenger i moskeene, for de er godt overvåket etter terrorangrepene de siste årene.

Islamistene møter i stedet opp ved utgangen til moskeene. De har allerede blinket seg ut folk som er sårbare for påvirkning, og inviterer dem til møter og kulturkvelder.

– Det er ikke rekruttering til terrorisme, men rekruttering til deres ideologi, som er positiv til jihadisme og mot vestlige verdier og «de ugudelige», sier Amoyel.

Organisasjonen Entr'Autres er en av flere som støtter Abdelghani Merahs fredsmarsj. Abdelghani frykter at flere skal ende opp som lillebroren.

– Det som har motivert meg til å gå, er tanken på de franske ungdommene som er blitt hjernevasket av muslimske ekstremister, sier Abdelghani.

FÅR FØLGE: Abdelghani Merah får følge av Virginie deler av veien. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Støtte på veien

Abdelghani har gått mesteparten av marsjen alene. Men enkelte dager har venner fulgt ham på deler av veien. Noen ganger kommer også helt ukjente for å støtte ham.

Virginie er 24 år og har reist 700 kilometer for å gå en halv dag sammen med Abdelghani.

Etter noen kilometers marsj, stopper de på en liten kafe i en landsby med brune murbygninger.

– Han har gått i over en måned, og jeg synes det er viktig det han gjør. Jeg støtter budskapet hans om toleranse, sier Virginie.

Abdelghani blir rørt av støtten.

– Det varmer langt inn i hjerterøttene. Jeg blir svært rørt. Hun er like gammel som sønnen min, og målet med marsjen er å nå disse ungdommene, sier Abdelghani.

SELFIE: Abdelghani tar selfie med Virginie, som har fulgt ham deler av veien. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Forræder for familien

Etter lillebrorens terrorangrep, har Abdelghani ikke lenger kontakt med familien. De var nemlig stolte av det lillebroren gjorde.

– Det er en skam. Hvordan kan man være stolt av at han har drept barn? Jeg skjønner det ikke, sier Abdelghani.

Det er lenge siden han snakket med foreldrene.

– Jeg har ikke noe forhold til dem lenger, og de ser på meg som en forræder, sier Abdelghani.

BATACLAN: Abdelghani Merah tas imot ved konsertstedet Bataclan, der 89 mennesker ble drept i terrorangrepet høsten 2015. Foto: Kamil Zihnioglu / AP

Bataclan

Med slitte sko og såre føtter kommer Abdelghani til Paris etter å ha gått over 100 mil på halvannen måned.

Han blir mottatt med blomster når han passerer konsertstedet Bataclan, som ble så hardt rammet av terrorangrepet i 2015.

I Paris møtes han også av valgplakater, for presidentvalgkampen er i full gang. Innvandring, sikkerhet og kampen mot terror er blant hovedsakene – ikke minst for Marine Le Pen, lederen av det høyreradikale partiet Nasjonal Front.

Men flere eksperter mener politikerne først og fremst er opptatt av sikkerhet og mindre av å jobbe mot den systematiske påvirkningen fra ekstreme islamister.

Og franske myndigheters innsats mot radikalisering ble nylig slaktet i en senatsrapport.

Abdelghani takker det franske folket for støtten under marsjen, men advarer samtidig mot utviklingen.

– Det eneste jeg ber om, er at Frankrike blir oppmerksom på den faren som truer landet vårt, sier han.