Hun het egentlig Fouzia Azeem og vokste opp i en et veikryss i Pakistan, skriver The Guardian.

Azeem ble født i 1990 og tvangsgiftet til en fetter som 18-åring. Etter å ha født en sønn året etter, tok hun med seg babyen og rømte fra landsbyen.

Der tok hun seg kunstnernavnet Qandeel Baloch og prøvde å slå gjennom som skuespiller.

Det lyktes ikke særlig, men i stedet ble hun Pakistans første sosiale medier-kjendis med følgere på Instagram og Facebook.

Baloch ble omtalt som Pakistans svar på den amerikanske realitystjernen Kim Kardashian.

Vekket anstøt

Bildene hun publiserte på sosiale medier ville ikke fått noen til å heve et øyebryn i vesten.

Hun viste aldri mye hud, men en skulder, en kløft eller bein var nok til å vekke raseri i Pakistan.

Hun ble omtalt som et liberalt ikon som tøyet grenser. Baloch brukte også kjendisstatusen til å snakke om kvinners rolle i samfunnet, og sa hun ville forandre den «typiske pakistanske ortodokse måten å tenke på».

– Ingenting er bra i dette samfunnet. Dette patriarkalske samfunnet er dårlig, sa hun i ett av hennes siste intervjuer.

I Pakistan vakte hun raseri i konservative kretser. Særlig etter at hun publiserte bilder av seg sammen men en konservativ muslim, Abdul Qawi, kom det dødstrusler.

Muhammad Waseem (i midten) eskorteres ut av retten etter å ha blitt dømt til livstids fengsel 27. september 2019. Foto: SHAHID SAEED MIRZA / AFP

Drept av broren

15. juli 2016 ble hun funnet kvalt i foreldrenes hjem. Broren Muhammad Waseem tilstod drapet etter kort tid.

I en video der han tilstod drapet sa Waseem at han var stolt over å ha drept søsteren, skriver CNN. Han begrunnet blant annet drapet med at «jenter er født for å være hjemme».

Tre år senere – 2019 – ble Waseem dømt til livstids fengsel for drapet på søsteren.

Selv om han hadde tilstått, anket han dommen og mandag i denne uken ble han frikjent.

Begrunnelsen for frikjennelsen er ikke kjent, men Waseems advokat Sardar Mehmood bekrefter frikjennelsen til CNN. Etter litt papirarbeid kan han bli satt fri denne uken.

Anwar Bibi er mor til både Qandeel Baloch og broren som drepte henne, skriver The Guardian.

– Jeg er glad for at min sønn er frikjent, men vi er fortsatt trist over tapet av vår datter, sier Anwar Bibi.

Drapet på Qandeel Baloch utløste store demonstrasjoner i Pakistan sommeren 2016. Foto: Anjum Naveed / Ap

Sterke reaksjoner

Ingen vet hvor mange æresdrap det er i Pakistan. Forsiktige anslag er flere hundre hvert år, skriver AFP.

Da Baloch ble drept i 2016 satte hun ansikt på ofrene. Drapet førte til demonstrasjoner mot æresdrap i Pakistan.

Frikjennelsen har ført til nye sterke reaksjoner.

– Frikjennelser kommer selv om loven ble forandret etter det kaldblodige mordet på Qandeel og etter at staten lovet å engasjere seg i saken. Dette er den triste tilstanden til staten. Vi er lei oss, Qandeel. Sjokkert og målløse, skrive advokaten og aktivisten Nighat Dad på Twitter.