Britney Spears' far fjernes som hennes verge

Jamie Spears ble i natt suspendert som datterens verge av en domstol i Los Angeles. i USA.

Britney Spears' advokat, Matthew Rosengart sa at dette er en stor dag for rettssikkerheten og for Britney Spears, og noe å feire. Men det er også en trist dag, sa han.

– Britney Spears har vært utsatt for et tiår med overgrep, satt i scene av hennes far og av andre. Jeg er så stolt av henne, for hennes tapperhet, styrke og utholdenhet, sa han.

Rosengart takket Britneys fans utenfor rettssalen, og sa at de hadde bidratt til seieren.

Vil saksøke faren

Rosengart lovet også at de alvorlige overgrepene han sier hun har vært utsatt for, vil bli fulgt opp med nye rettskrav.

De vil blant annet kreve at faren legger fram alle dokumenter og opplysninger rundt vergemålet. Han sa at målet er å bevise at det også har foregått korrupsjon.

I dagens rettsmøte oppnevnte retten en ny, midlertidig verge i regnskapsføreren John Zabel, fram til en ny høring skal avgjøre om hun fortsatt skal være underlagt vergemål. Zabel ble oppnevnt etter at han var foreslått av Britneys advokat.

Ifølge nyhetsbyrået AP blir det et nytt rettsmøte 12. november, der hele vergemålsordningen trolig blir avviklet.

«Giftig atmosfære»

Dommer Brenda Penny uttalte at det var til Britneys beste at faren blir fjernet fra vergemålet, og at situasjonen var «uholdbar» og «reflekterte en giftig atmosfære».

Kjennelsen er en stor seier for Britney som har kjempet mot vergemålet i lang tid.

Etter at fansen i flere år har drevet en kampanje i sosiale medier med emneknaggen #FreeBritney, snakket stjernen selv om hvordan hun opplevde vergemålet i to dramatiske rettshøringer i juni og juli.

13. september annonserte stjernen på sin Instagram-konto at hun hadde forlovet seg med kjæresten Sam Asghari.

Britney Spears delte nyheten om forlovelsen på Instagram for to uker siden. Foto: Skjermdump Instagram

Popstjernens forlovede feiret avgjørelsen. På Instagram skrev han «FREE BRITNEY! CONGRATULATIONS!» før han la ut et bilde der han tilsynelatende gir henne en rose.

– Ble tvangsmedisinert og nektet barn

Hun anklaget faren for å ha misbrukt vergemålet. Hun fortalte også at hun var blitt tvangsmedisinert og nektet å få flere barn.

Hennes advokat Mathew Rosengart har presset på for å få etterforsket hvordan vergemålet har blitt drevet på. det ble opprettet i 2008 etter at stjernen skal ha fått et nervøst sammenbrudd. Faren Jamie har vært hennes verge mesteparten av siden.

Først etter at Britney tok bladet fra munnen og snakket åpent om konflikten i retten i sommer, gikk faren med på å fratre som hennes verge.

Caros Morales utenfor Stanley Stanley Mosk Courthouse i Los Angeles Foto: Chris Pizzello / AP

Jubelscener

Utenfor rettssalen hadde en stor gruppe av Britney-fans ventet på avgjørelsen i flere timer. Også inne i rettssalen har det vært fullt. Enkelte fans ankom før daggry for å prøve å få tak i et av de få ledige setene, skriver AFP.

Kjennelsen fra retten utløste til jubelscener blant frammøtte tilhengere utenfor rettssalen.

– Hjertet mitt banker så hardt at jeg tror det hopper ut. Jeg er så spent på å se hva hun nå kan gjøre med resten av livet sitt, sa Lorin Sisco til AP.

Sisco, som er bosatt på Hawaii, hadde fløyet til Los Angeles i forbindelse med rettsmøtet, noe hun sier hun også gjorde ved de andre rettsmøtene det siste året.

SPENTE FANS: Katie Wells og andre supportere er samlet utenfor Stanley Stanley Mosk Courthouse i Los Angeles i California. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

13 år under vergemål

Faren har styrt over 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold i 13 år. Vergemålet ble opprettet da popstjernen begynte å vise tegn til psykisk sykdom i 2007 og 2008.

En lang rettssak og lanseringen av to store dokumentarfilmer har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Om popstjernen blir kvitt vergemålet helt, betyr det at hun kan kjøpe kaffe og gifte seg uten tillatelse fra far.

Jamie Spears har styrt datterens formue på 60 millioner dollar i 13 år. Foto: AP

Uklart motiv

I anmodningen som ble levert inn forrige uke, hevder Britneys' advokater at faren utsetter opphevelsen av vergemålet av økonomisk egeninteresse.

I midten av august gikk Jamie Spears med på å trekke seg som verge for datteren, men det ble ikke satt noen dato for når det skulle skje.

Spears har fortsatt å jobbe og tjene penger under ordningen, men har nylig kunngjort via sosiale medier at hun ikke kommer til å opptre igjen så lenge faren har kontroll.

ADVOKAT: Mathew Rosengart fotografert i sommer, utenfor den samme rettsbygningen som behandler saken i dag. Foto: Chris Pizzello / AP

Overvåkingsutstyr?

– For hver dag med ham som verge – hver dag og hver time – skaper det angst og smerte for datteren, heter det i dokumenter som Britneys advokat leverte inn til retten denne uken.

Ifølge en fersk New York Times-dokumentar har faren til Spears blant annet fått satt opp lydovervåkingsutstyr på soverommet hennes. Faren avviser anklagene.

Britney Spears advokat varsler at de vil følge opp det de mener er farens misbruk av vergemålet i nye rettsmøter.

FOLKSOMT: Britney Spears-fans utenfor rettsbygningen i Los Angeles onsdag. Foto: Mario Anzuoni / Reuters