Britney Spears ba retten om å avslutte farens vergemål

Popstjernen Britney Spears ønsker å bli kvitt farens vergemål som gir han kontroll over hennes eiendom, penger og karriere.

I et rettsmøte i Los Angeles onsdag kveld, norsk tid, ba hun dommeren om å ta hennes bekymringer seriøst.

– Sist jeg snakket med deg, fikk det meg til å føle meg som jeg var død, som om du ikke brydde deg, og at jeg løy. Jeg lyver ikke, så kanskje du nå kan forstå alvoret i dette. Jeg fortjener forandringer, sa Britney Spears til dommeren.

Hun deltok i rettsmøte via telefon og beskrev tiden hun har vært under vergemål, som «misbruk».

– Jeg fortjener å få et liv, sa 39-åringen i en lang og følelsesladd tale. Hun fordømte faren og andre som også har bidratt til formynderiet.

Faren, James Pears, har i 13 år vært hennes verge og kontrollert pengene hun har tjent som popstjerne, trolig en formue verdt mer enn 50 millioner dollar.

Vergeordningen kom på plass etter at stjernen fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

– Vil ha livet mitt tilbake

I sin over 20 minutter lange tale til retten fortalte hun hvordan faren hennes «elsker» å ha kontrollen over henne som verge.

– Jeg er traumatisert, og vil ha livet mitt tilbake, sa Britney Spears.

Hun ba også retten om at hennes uttalelser i rettsmøte fikk komme ut til offentligheten.

– Mye har skjedd siden jeg var i retten for to år siden. Jeg har ikke vært tilbake før, fordi jeg følte at jeg ikke blir hørt, sa hun.

Hun fortalte videre at hun følte seg tvunget til å reise på turné i 2018, og at hun måtte opptre i Las Vegas.

Kritiserte familien

Britney sa også at hun hadde fått Lithium mot sin vilje, et medikament som knyttes til mani og bipolar lidelse.

– Det er en sterkt medikament. Du kan bli psykisk svekket om du bruker det mer enn fem måneder. Jeg følte meg full, jeg kunne ikke ha en samtale med mine foreldre om noe som helst, fortalte hun.

Britney Spears kritiserte hvordan familien hennes, inkludert faren Jamie Spears, har håndtert hennes vergemål og hvordan de har respondert på bekymringen hun har hatt.

– Familien min gjorde ingen verdens ting, alt ble kontrollert av min far, sa hun.

Vil gifte seg

Den populære artisten fortalte også at hun ønsket å satse på familieliv sammen med kjæresten, Sam Asghari.

– Jeg vil ha muligheten til å gifte meg, få barn. Nå har jeg fått beskjed om at jeg ikke kan gifte meg. Jeg har en spiral, men dette såkalte teamet, lar meg ikke gå til legen for å få det fjernet. De vil ikke at jeg skal få flere barn. Dette vergemålet gjør langt mer skade enn hva det gjør godt, fortalte hun.

Hun fortalte også at hun blitt nektet å kjøre i kjærestens bil alene.

– Jeg vil dele historien min verden. Jeg vil bli hørt. Det er ikke bra for hjertet mitt, slik det er nå. Jeg har rett til å bruke stemmen, og jeg vil ha dette vergemålet avsluttet, sa hun.

Dommer i rettsmøte tok ingen avgjørelse rundt formyndersaken da Britney Spears var ferdig.

Engasjerte fans

Vergemålet har gjort fansen bekymret for at Britney Spears blir styrt og manipulert. Derfor har bevegelsen #FreeBritney vokst frem i sosiale medier de siste årene.

Det var knyttet voldsom interesse til Spears' forklaring i rettsmøtet, ikke minst fordi fansen hennes har engasjert seg kraftig i hennes situasjon. Kampanjen #FreeBritney er blitt et stort fenomen på nett, og dokumentarfilmen «Framing Britney Spears» tar for seg saken.

«Free Britney»-bevegelsen i Norge varslet på Instagram at de skulle demonstrere foran den amerikanske ambassaden i Oslo onsdag kveld.

Også i Los Angeles, New Orleans, New York, London, Paris og Köln er det varslet markeringer, ifølge NTB.

I Norge: Britney Spears besøkte Norge i 2014. Her på Ekebergrestauranten i Oslo i forbindelse med undertøyskjeden Change. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter en lang og suksessrik karriere, ble hele verden vitne til artistens totale sammenbrudd i 2007. Spears, som slet med rusproblemer og en periode var innlagt på psykiatrisk avdeling, mistet råderetten over egne verdier.

Det omstridte vergemålet har ført til et betent strid mellom far og datter, og har vært oppe i retten i flere runder. Men artisten selv har uttalt seg lite om saken.

Lekkede dokumenter

Rettsdokumenter The New York Times har fått tilgang til, viser at Spears i langt større grad enn tidligere kjent skal ha forsøkt å komme seg ut av farens vergemål.

FAR: Jamie Spears avbildet i 2012. Foto: Nick Ut / AP

Ifølge dokumentene skal popstjernen ha blitt vingeklippet, og alt fra hvem hun datet til fargen på kjøkkenskapene var utenfor hennes kontroll.

– Hun uttrykker at vergemålet brukes som et undertrykkende og kontrollerende virkemiddel mot henne, heter det i rettsdokumenter fra 2016.

2019: Britney Spears under premieren av «Once Upon a Time In Hollywood» i Los Angeles i 2019. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Spears skal på den tiden ha gitt uttrykk for at hun ønsket å komme seg ut av vergemålet.

– Hun er «lei av å bli utnyttet» og hun sier at det er hun som jobber og tjener penger, men at alle rundt henne får lønn fra henne, heter det videre.

Så tidlig som i en lukket rettshøring i 2014 skal Spears ha stilt seg kritisk til farens evne til å styre over henne. I dokumenter fra høringen viser stjernen blant annet til farens angivelige alkoholproblemer.