Britiske myndigheter vurderer å isolere Leicester etter økning i koronatilfeller

Det er avisen Sunday Times som skriver at Leicester kan bli satt i karantene i løpet av få dager.

Avisen siterer en kilde som jobber tett på helseminister Matt Hancock.

Det vil være første gang britiske myndigheter innfører et slikt tiltak på lokalt nivå under koronakrisen.

Det er registrert 658 nye smittetilfeller i Leicester-området i de to ukene fram til 16. juni. Det utgjør rundt 25 prosent av byens totalt 2.494 påviste smittetilfeller.

Innenriksminister Priti Patel var søndag gjest i BBC-programmet «Andrew Marr Show». Der bekreftet hun at den britiske regjeringen vurderer å isolere Leicester.

– Når smitten blusser opp lokalt, er en lokal løsning det riktige svaret, sa Patel i programmet.

Med forstedene har Leicester en befolkning på rundt en halv million.

VURDERER ISOLASJON: Det bekrefter Storbritannias innenriksminister Priti Patel. Foto: Andrew Parsons/10 Downing Street / Reuters

Satte opp mobilt testsenter

Borgermesteren i Leicester, Sir Peter Soulsby, mener testkapasiteten i byen i Øst-Midlands burde økes.

– Det er først når vi vet om vi har et problem, og hvor problemet er, at vi kan bestemme oss for om vi trenger å gjøre noe, sa han da han var gjest i et annet BBC-program søndag.

Denne uken ble det satt opp et mobilt testsenter i Spinney Hill Park, et område øst for sentrum av byen.

Lokale myndigheter i Leicester sier de trenger å få data fra eventuelle positive tester fort, for å vite hvordan de skal angripe problemet.

Data fra testene gjennomført de to første ukene i juni skal ikke ha vært tilgjengelig for lokale myndigheter før torsdag denne uken.