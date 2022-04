De to britiske statsborgerne tapte i slaget om Mariupol. Nå vises de to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner frem på den russiske TV-kanalen Rossija 24.

De ber om å bli utvekslet med den Putin-vennlige politikeren Viktor Medvedtsjuk, som sitter i ukrainsk fangenskap.

I en video sier Aiden Aslin at «om statsminister Boris Johnson virkelig bryr seg om britiske statsborgere, slik han sier at han gjør, så vil Johnson presse Zelenskyj til å utveksle Medvedtsjuk, slik at alle tre kan komme hjem til familiene sine».

I videoen snakker Aslin til en uidentifisert russisk mann. Vi vet ikke om britene kan snakke fritt. I en annen video ber også Shaun Pinner den britiske statsministeren om å hjelpe dem fri.

PÅ BESØK: Statsminister Boris Johnson har gitt Ukrainas president mye støtte, også ved å komme til Kyiv nylig. De to krigsfangene tror Johnson har stor innflytelse på Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

– Jeg ville virkelig sette stor pris på din hjelp i denne saken, sier Pinner til Boris Johnson.

Familiene til de to britene har kontaktet det britiske utenriksdepartementet for å se hvordan de kan få sine sønner hjem igjen.

Omtrent samtidig som russisk TV sendte ut videoene med de to britene, sendte ukrainsk etterretning ut en video av den ukrainske, men prorussiske Viktor Medvedtsjuk (67) som også ber om et fangebytte, ifølge The Times.

Kona, Oksana Martsjenko, snakker også direkte til Boris Johnson i en video, der hun foreslår et fangebytte for å få mannen hjem igjen. Han sitter fengslet på galt grunnlag, mener hun.

– Hjelp meg og hjelp familiene til å få sønnene sine hjem igjen.

I en video trygler Oksana Martsjenko statsminister Boris Johnson om hjelp. – Du har stor innflytelse over Zelenskyj, sier hun, så vær så snill og hjelp meg og de britiske familiene, sier hun. Foto: SKJERMDUMP/YOUTUBE

Men fra Storbritannia er det ingen hjelp å få.

– Storbritannia ser ikke etter løsninger for å hjelpe Moskva med en fangeutveksling, sier Nord-Irland minister Brandon Lewis, til SKY News.

SIER NEI: Nord-Irland-minister Brandon Lewis sier regjeringen ikke har noen planer om å hjelpe Russland med en fangeutveksling. Foto: DANIEL LEAL / AFP

På spørsmål om de to britene nå er overlatt til seg selv, svarer Lewis at «de burde ikke ha vært der i det hele tatt. Det er i strid med loven».

Syria-veteraner

De to britene har begge militærerfaring fra før. Aiden Aslin (27) kjempet mot IS i Syria, der han vervet seg til den kurdiske militære styrken YPG.

Shaun Pinner (48) er tidligere britisk soldat. Ifølge The Times har han tjenestegjort for FN i Bosnia på 1990-tallet. Også han kjempet på kurdisk side, med YPG mot IS i Syria.

Men i motsetning til Aslin har Pinner sterke bånd til Ukraina.

– Jeg er ikke en krigsturist eller en warjunkie. Jeg er en del av samfunnet her og har familie i Ukraina, forteller Sean Pinner til SKY TV som intervjuet ham i en skyttergrav i januar i år.

Briten flyttet til Ukraina for fire år siden, også for å kunne bruke sin militære erfaring øst i landet.

Overgav seg

Pinner og Aslin overgav seg til russiske styrker etter å ha vært i Mariupol i fem, seks uker. De siste dagene på stålverket i byen var dramatiske, forklarer begge i hver sin video:

I en video til NTV sier Pinner:

– Vi var i industrisonen i Mariupol. En beslutning ble tatt om å forlate området, men jeg kan ikke si akkurat hvor jeg skal nå. Vi begynte å flytte kl. fire på tirsdag. Vi tok med oss de sårede. Granat- og artilleriild brøt løs. Panikk oppsto.

Pinner sier videre at han ikke vet hva som skjedde med de skadde eller likene til de døde.

I en video fra fredag går Aslin rundt i det utbombede stålverket:

– Om du ser denne videoen, betyr det at vi har overgitt oss. Det varte i en måned og to uker i Mariupol. Vi er utmattet. Vi har ikke mer ammunisjon eller mat. Det eneste vi har igjen er vann. Bosett fra det, er vi under konstante angrep.

– På grunn av store tap hadde vi ikke noe annet valg enn å overgi oss. Jeg håper denne jævla krigen kan slutte så en jævla fred kan komme. Jeg håper de ukrainske marinesoldatene vil bli behandlet bra nå. Vi venter bare på (ordre om) å legge ned våpnene og gå mot de russiske soldatene.

KJEMPER FOR MANNEN: Oksana Martsjenko jobber for å få mannen Viktor Medvedtsjuk fri fra ukrainsk fangenskap. Han er ukrainsk statsborger, men en prorussisk politiker som står Vladimir Putin nær. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Rettigheter som krigsfanger

Ifølge regler for krig, nedfelt i Genèvekonvensjonene har krigsfanger rettigheter.

– Men hvilke regler gjelder for fremmedkrigere?

– Om de to britene har signert kontrakter, har de krav på krigsfangestatus på samme måte som ukrainske soldater. Det skal for eksempel ikke utøves vold mot krigsfanger. De skal dessuten kunne få besøk fra International Committee of the Red Cross-representanter, sier Camilla G. Cooper, førsteamanuensis og forsker ved Forsvarets høgskole.

REGLER i KRIG: Det finnes regler for hvordan krigsfanger skal behandles, sier forsker Camilla G. Cooper ved Forsvarets høgskole

Hun forklarer at kontraktene fremmedkrigere har signert har gjort dem til medlemmer av Ukrainas væpnede styrker.

– De går med ukrainsk flagg. I tillegg er de utenlandske krigerne blitt bedt om å gå med eget nasjonalitetsmerke.

På grunnlag av kontrakten, har de samme vilkår som ukrainske soldater og kan bli i Ukraina så lenge det kreves av dem, ifølge Cooper.

De to britene ser forslåtte ut på bildene fra russisk TV.

– Jeg ser de sier at behandlingen er god, men det er uklart om dette er noe de er tvunget til å si, er Camilla Coopers kommentar.

– Men hvilket land har ansvaret for de britiske fremmedkrigerne nå? Ukraina eller Storbritannia?

– Ettersom de har signert kontrakt med Ukraina, vil ukrainerne ha et ansvar for dem. Det vil også Storbritannia, men det vil være praktisk vanskelig for britiske myndigheter å gjøre så mye når de ikke har tilgang til området. Når Boris Johnson i tillegg advarte folk mot å reise, vil jeg anta at det ikke er veldig stor politisk vilje til å gjøre noe, siden britene ønsker å holde seg utenfor konflikten, sier forskeren ved Forsvarets høgskole.