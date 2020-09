Britiske helserådsgivere: – Vi må lære oss å leve med viruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smittetallene går i feil retning, sa regjeringens øverste medisinske rådgiver, Chris Whitty, på en tv-sendt pressebrifing mandag.

Smitten øker i alle aldersgrupper og over hele landet. Samtidig øker antallet sykehusinnleggelser og antallet døde som følge av covid-19.

Stenger deler av Wales

Wales vedtok i dag og stenge ned flere områder fra og med tirsdag ettermiddag på grunn av spredningen. Folk som bor steder der smitten er stor får ikke lov til å forflytte seg med mindre de kan vise til at de skal på skole eller arbeid.

Den britiske regjeringen ser nå nærmere på hvilke tiltak de skal vurdere å innføre for å hindre en ny oppblomstring av covid-19-smitte. Whitty advarte om at britene må regne med strengere tiltak, nå som det går mot høst og kaldere tider.

– Vi må ta tak i dette kollektivt. Kaldere vær «hjelper» viruset og det er en stund til vitenskapen kan komme oss til unnsetning. Vi bør se på dette som et problem vi må jobbe sammen om de neste seks månedene, sa Whitty.

Flere europeiske land ser nå på hvilke tiltak de kan innføre uten at de må stenge ned og skape altfor store problemer for økonomien.

Frykter høye dødstall

– Hvis vi gjør for lite mister vi kontrollen over viruset, hvis vi gjør for mye går det ut over økonomi og arbeidsliv. Folk vil miste jobber og det vil også føre for fattigdom og sykdom, sa den britiske rådgiveren.

Chris Whitty og Patrick Vallance er bekymret over utviklingen i Storbritannia. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Regjeringens nasjonale helserådsgiver Sir Patrick Vallance advarte om at man allerede i oktober kunne komme opp i så mange som 50.000 nye smittede hver dag hvis dagens utvikling fortsetter.

– Nå ser vi at epidemien fordobles hver sjuende dag. Det betyr at vi kan få 200 nye koronadødsfall hver dag i midten av oktober, sa han.

Vallance sa at det ser ut til at koronaviruset er noe man må lære seg å leve med. Men han påpekte også at de jobbes godt med å få laget en vaksine og sa at flere nå er i ferd med å gå gjennom de siste testene.

Må ha «gyldig grunn» i Madrid

I Spania møter statsminister Pedro Sánchez lederen for Madridregionen for å diskutere strengere tiltak.

Politiet i den spanske hovedstaden har hindret folk i å reise inn og ut av arbeiderstrøk der smitteutbruddene har vært store, melder nyhetsbyrået AP. Tiltaket har blitt møtt med kraftige protester fra folk som mener dette var å stigmatisere fattige borgere. Rundt 800.000 innbyggere har blitt pålagt å vise til gyldige grunner til at de skulle få lov til å flytte på seg. Inn- eller utreise var godkjent hvis man kunne vise til at man skulle på jobb, til studier eller til en legetime, for eksempel.

Spansk politi sjekker om denne mannen har lov til å forlate bydelen han vil kjøre ut av. Foto: Bernat Armangue / AP

Ifølge tall fra de spanske helsemyndighetene har Spania hatt flere enn 1000 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.