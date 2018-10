Britisk utenriksminister: – EU er som Sovjetunionen

De oppsiktsvekkende harde ordene falt på det konservative partiets landsmøte i helgen. I dag møter britenes utenriksminister kritikk fra flere hold.

Blant dem er veteraner fra det britiske utenriksdepartementet, som heller ikke sparer på kruttet i omtalen av Hunt.

– Mangel på dømmekraft

– Dette våset er ikke en britisk utenriksminister verdig, sier Peter Ricketts ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Jeremy Hunt mener at EU er ute etter å straffe Storbritannia. Utenriksministeren sammenligner EU med Sovjetunionen. Foto: Koji Sasahara / AP

Ricketts er ingen hvem som helst. Han har vært nasjonal sikkerhetsrådgiver og var ambassadør i Paris.

– Han viser en sjokkerende mangel på dømmekraft, fortsetter Simon Fraser.

Han er også en veteran innenfor det britiske utenriksdepartementet.

«Sovjet-metode»

Det var på toryenes partilandsmøte i Birmingham søndag, at Hunt gikk frisk ut mot EU, skriver blant andre The Telegraph.

– De ser ut til å mene at den eneste måten å holde klubben sammen på, er å straffe et medlem som går ut. EU ble opprettet for å beskytte friheten, sa Hunt.

Kritikk i dag, applaus i går. Blant dem som applauderte under talen til Jeremy Hunt i går, kona Lucia Guo. I dag blir utspillet om at EU minner om Sovjetunionen dypt kritisert. Foto: Toby Melville / Reuters

– Det var Sovjetunionen som forhindret folk fra å dra, fortsatte Hunt.

«Flere vil rømme fra EU»

– Hvis du gjør EU-klubben om til et fengsel, vil det ikke svekke ønsket om å komme seg ut. Tvert imot vil det vokse, og vi vil ikke være den eneste fangen som ønsker å rømme, fortsatte Hunt.

Statsminister Theresa May sliter med forholdet til EU. Unionen vil ikke akseptere hennes plan for utmelding et halvt år før britene forlater EU. Foto: Ben Stansall / AFP

Reaksjonene har vært spesielt sterke fra Polen og de tre baltiske landene, skriver The Guardian.

EU-land reagerer

Toomas Hendrik Ilves er tidligere president i Estland.

– Før trodde jeg at utenriksministre var de klokeste personene i en demokratisk regjering, sa Ilves sarkastisk.

Polens tidligere utenriksminister Radoslaw Sikorski etterlyser en unnskyldning fra den britiske utenriksministeren.

– Det var billig og fornærmende å sammenligne EU med Sovjetunionen, spesielt for oss som har levd under begge, sa Sikorski ifølge The Guardian.

– Har Den røde hær noen gang tvunget britene til å bli medlem av EU. Si unnskyld Jeremy Hunt!

Latvias ambassadør til Storbritannia, Baiba Braze, påpeker i en Twitter-melding at Sovjet «drepte, deporterte, sendte i eksil og fengslet hundretusener av latviske innbyggere etter den ulovlige okkupasjonen i 1940 og ødela livene til tre generasjoner, mens EU har brakt velstand, likhet, vekst, respekt».

Jeremy Hunt overtok som utenriksminister i juli da Boris Johnson trakk seg i protest mot statsminister Theresa Mays nye brexitplan.

Johnson mente at May var for ettergivende overfor EU.