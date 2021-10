Britisk tråler tatt i arrest: Krangel eskalerer mellom Frankrike og Storbritannia

Ifølge Frankrike manglet «Cornelis-Gert Jan» tillatelse til å fiske i deres farvann.

Men båtens eier, det skotske selskapet Macduff Shellfish, avviser at båten ikke har fransk fisketillatelse.

-– Den britiske kamskjellflåten har tilgang til franske havområder under fiskeriavtalen etter brexit, sier kommunikasjonssjef Andrew Brown til The Herald.

Britiske myndigheter kalte fredag inn den franske ambassadøren Catherine Colonna og ba om en forklaring. Colonna ville ikke snakke med britisk presse etter møtet.

Representanter fra den britiske ambassaden går 29. oktober om bord på den britiske tråleren som Frankrike holder tilbake. Foto: Sameer Al-doumy / AFP

Mannskapet på det britiske skipet har det under omstendighetene bra, ifølge eierne.

– Mannskapet er i godt humør og vil forbli om bord på fartøyet frem til det får forlate havnen, sier Andrew Brown.

Franske myndigheter har de siste dagene sjekket mange fiskebåter i havområdet utenfor Le Havre, melder The Independent.

Minst en annen britisk båt har fått bot for å ikke umiddelbart ha føyd seg etter ordre fra kystvakta, ifølge franske myndigheter.

Fiskekonflikt

Britenes statsminister Boris Johnson har innrømmet at forholdet mellom de to landene er turbulent om dagen.

Frankrike mener Storbritannia har gitt for få fisketillatelser i britiske havområder til franske fiskebåter etter brexit.

Myndighetene i London forsvarer seg med at de har gitt fisketillatelser til alle fartøy som fisket i britiske farvann fra før.

Frankrike har advart om at det vil komme mottiltak fra 2. november, hvis ikke forhandlingene med britene går fremover. De truer blant annet med å nekte britiske fiskebåter tilgang til franske havner for å losse fisk.

Storbritannia lover i så fall gjengjeldelse.

– Hva enn som trengs for å sikre Storbritannias interesser, sa statsminister Boris Johnson nylig.

På vei til G20-møtet denne helgen sa Boris Johnson til reportere at britiske fiskere trygt kunne fortsette med sin lovlige aktivitet.

Hevder Storbritannia mister troverdighet

Frankrikes president Emmanuel Macron advarte fredag Boris Johnson om at Storbritannias troverdighet er i fare på grunn av fiskekonflikten etter brexit.

Han mener britene bryter de delene av brexitavtalen som de ikke liker.

– Vi må respektere hverandre og respektere løfter, sa han til Financial Times.

Johnson har ikke svart på dette. Man britiske medier har fått vite at det vil bli samtaler mellom Johnson og Macron på helgens G20-møte.

Frankrikes statsminister Jean Castex har i mellomtiden skrevet et brev til Europakommisjonens president Ursula von der Leyen, der han ber om hele EUs støtte til Frankrike i konflikten med Storbritannia.

Under G20-møtet har Boris Johnson snakket med Von der Leyen og gitt uttrykk for bekymring over den franske retorikken, melder The Guardian.

Von der Leyen har tvitret at Europakommisjonen jobber for å finne en løsning på fiskekonflikten og andre konflikter knyttet til brexit og Nord Irland.

Britenes brexitminister Lord Frost advarte fredag om at det ville bli svært grundig sjekk av EU-fartøy i britiske farvann, hvis franskmennene gjennomfører sine trusler overfor britiske fiskebåter.

En fisker på «Cornelis Gert Jan» tar seg en røyk og venter på at skipet skal slippe ut av arrest. Foto: Sameer Al-doumy / AFP

Mens krangelen raser mellom Frankrike og Storbritannia håper mannskapet på «Cornelis Gert Jan» å snart få lov til å reise hjem til Storbritannia igjen.

Men den irske kapteinen har allerede fått beskjed om at han må møte for retten i Frankrike i august neste år.