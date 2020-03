Det norske kongeparet avslutta onsdag eit statsbesøk hos kong Abdullah av Jordan. Samtidig står halvsøstera hans, prinsesse Haya Bint al-Hussein, midt oppe i ei rettssak mot eksmannen sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum av Dubai i High Court i London.

I april i fjor kom prinsessa til Storbritannia saman med dei to døtrene ho har med sjeiken. Ho sa ho kjente seg truga, og frykta at eksmannen skulle bortføre dei to jentene, skriv BBC.

Torsdag blei dokumenta frå høyringa gjort kjent. I ei rapport skriv den britiske dommaren Andrew McFarlane at han festar lit til forklaringa til prinsessa, og at sjeiken skal ha starta ein kampanje mot si tidlegare kone, melder Reuters.

Han skal blant anna ha brukt kontaktar han har i medieverda for å få lage fleire negativt vinkla artiklar om prinsesse Haya.

Rettsprosessen i det britiske rettssystemet i mai i fjor. Medan prinsessa seier ho fryktar for liva til barna sine, seier advokatane til eksmannen at saka er eit forsøk på å få fokuset bort frå at ho hadde eit forhold til ei livvakt i 2017 eller 2018. Foto: Reuters

Avviser skuldingane

Dommaren skriv blant anna at det er funne prov på at sjeiken tidlegare har gitt ordrar om å bortføre og seinare torturere to døtrer, Latifa og Shamsa, som han hadde frå eit tidlegare ekteskap.

Begge skal ha prøvd å flykte frå faren. Dei sit no husarrest i Dubai.

Advokatane til sjeik Mohammed avviser skuldingane som har kome. Sjeiken seier også ifølge BBC at saka er skeivt framstilt fordi han ikkje har vore mogleg for han å kome med sin versjon av det som har skjedd.

– Som statsoverhovud har det ikkje vore mogleg for meg å delta i rettsprosessen. Dette har resultert i ein konklusjon som berre fortel ei side av saka, skriv han i ei fråsegn.

Sjeik Mohammed (i midten) held ein svært høg profil i Midtausten, og har blant anna fått æra for å ha gjort Dubai til eit mål for turisme og næringsliv. Her er han saman med Ivanka Trump og kronprins Hamdan av Dubai under Global Women's Forum i Dubai i februar i år. Foto: Kamran Jebreili / AP

Han meiner dette er ei privatsak, og det er eit forsøk frå prinsesse Haya på å få fokuset bort frå forholdet ho hadde til ei livvakt ein periode. Han ber også media respektere privatlivet til barna i Storbritannia.

Meiner rapporten er ein siger

Rettssaka har gått føre seg bak lukka dører i London sidan mai i fjor. Sjeiken kravde først at barna skulle bli sende tilbake til Dubai, men droppa etter kvart kravet., skriv nyheitsbyrået Associated Press.

I staden prøvde han å hindre, utan å lukkast, undersøkinga av påstandane ekskona kom med om trugsmål og forsøk på bortføring.

Grunnleggar av selskapet Detained in Dubai, Radha Stirling, er glad for at den britiske domstolen har trudd på det prinsesse Haya har fortalt i retten. Foto: AP

Prinsesse Latifa prøvde å flykte frå faren både i 2002 og 2018, men sit no i husarrest i Dubai. Radha Stirling, direktør i selskapet Detained in Dubai, har arbeidd i to år for å få sett prinsessa fri.

I ei fråsegn skriv Stirling at rapporten til den britiske dommaren er ein siger.

– Dette er ein triumf for integriteten til det britiske rettssystemet, og eit forsvar for alle oss som har kjempa for å avsløre sanninga om ulovlege bortføringar av prinsesse Shamsa og prinsesse Latifa dei siste to åra.

Fleire menneskerettsforkjemparar har også helsa avgjerda velkommen, skriv BBC.