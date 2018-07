Britisk politi fant flaske med Novitsjok i nervegiftoffers bolig

Etterforskerne tror denne flasken var kilden til nerveforgiftningen av Charlie Rowley (45) og Dawn Sturgess (44). Sturgess døde på sykehus søndag, mens Rowleys tilstand er nå stabil.

Politiet fant flasken under ransaking av Rowleys bolig onsdag, dagen etter at 45-åringen kom til bevissthet. Analyser har siden bekreftet at den lille flasken inneholdt nervegiften Novitsjok, opplyser politiet fredag kveld.

Det var 30. juni at de to ble kritisk syke etter å ha kommet i kontakt med Novitsjok. Forgiftningen skjedde i den engelske småbyen Amesbury, som ligger like ved Salisbury, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet i mars.

– Ytterligere vitenskapelige tester skal nå utføres for å forsøke å fastslå hvorvidt dette kommer fra det samme partiet som forgiftet Sergej og Julia Skripal, heter det fra Londons antiterrorpoliti, som leder etterforskningen.

En mulig forbindelse til Skripal-saken er fortsatt politiets hovedfokus i etterforskningen av Amesbury-saken.