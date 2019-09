Britisk minister trekker seg

– Jeg kan ikke sitte stille mens gode, lojale og moderate konservative blir kastet ut, skriver hun på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Til Sunday Times sier hun at hun også trekker seg fra det konservative partiet og nå vil fortsette som uavhengig representant i Parlamentet.

Under folkeavstemningen i 2016 stemte Rudd for å bli i EU. Selv om hun først var imot å gå ut av EU uten en avtale, slik Johnson sier han vil, godtok hun ved å bli medlem av regjeringen at det var et mulig alternativ.

Trakk seg også i april

I april trakk Amber Rudd seg som innenriksminister i regjeringen til Theresa May. Det skjedde etter at hun hadde fått kraftig kritikk for å ikke ha fortalt hele sannheten i Windrush-skandalen.

Innvandrere som kom til Storbritannia fra britiske kolonier i Karibia på 50- og 60-tallet fikk tilnavnet Windrush-generasjonen fordi mange kom med passasjerskipet «Windrush», de fleste fra Jamaica.

Innvandrere som har bodd og arbeidet i Storbritannia som vanlige borgere, fikk tidligere i år vite at de mangler papirer og at de derfor lever som ulovlige innvandrere.

Avskjedsbrev

I sitt avskjedsbrev lørdag skriver hun at hun ikke tror på at målet for den britiske regjeringen er å forlate EU med en brexit-avtale.

– Jeg har gitt en forklaring til statsministeren, skriver Amber på Twitter lørdag.

Hun vil fortsette i parlamentet som uavhengig representant.

Johnson har lovet at Storbritannia går ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale, men denne uka kastet han 21 parlamentsmedlemmer ut av partiet etter at de stemte for en lov om å hindre en brexit uten en avtale.

Demonstrasjoner

Mandag skal det britiske parlamentet igjen stemme over et nyvalg i Storbritannia. Lørdag har både tilhengere og motstandere av brexit demonstrert utenfor parlamentet.

På et tidspunkt måtte politiet gripe inn for å holde demonstrantene fra hverandre. Også i andre britiske byer har det vært demonstrasjoner lørdag.

Les også: Boris Johnson ville ha nyvalg, Parlamentet sa nei