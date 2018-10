Britisk minister om russiske dataangrep: – De tror de ikke kan straffes

Russlands militære etterretningstjeneste, ofte omtalt som GRU, har ved hjelp av et nettverk av hackere over hele verden gjennomført en rekke cyberangrep mot vestlige medier og politiske partier.

Det kommer frem i en ny gjennomgang ledet av Storbritannias nasjonale senter for datasikkerhet, National Cyber Security Centre (NCSC), i samarbeid med flere andre europeiske etterretningstjenester.

Også amerikanske National Security Agency (NSA) og FBI har bidratt til rapporten, som konkluderer med at GRU «med stor sikkerhet» blant annet har stått bak tre av de mest omtalte dataangrepene de siste årene:

– Hensynsløse handlinger

I tillegg nevnes også tyveriet av e-poster fra en britiskbasert TV-kanal i 2015 i rapporten. Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt sier målet med angrepene har vært å undergrave vestlige demokratier, gjennom å så forvirring rundt alt fra sport til samferdsel til demokratiske valg.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt. Foto: Toby Melville / Reuters

– GRUs handlinger er hensynsløse. Sammen med våre allierte skal vi avsløre og svare på GRUs forsøk på å undergrave internasjonal stabilitet. Vårt budskap er klart, sier Hunt, ifølge Reuters.

I den ferske rapporten heter det at GRU-agenter verden over rapporterer direkte til Valery Gerasimo, sjef for den russiske hæren, og Russlands forsvarsminister Sergeu Shoygu. Rapporten navngir også en rekke hackinggrupper som samarbeider med GRU.

– Dette handlingsmønsteret viser deres ønske om å operere uten å ta hensyn til internasjonale lover og normer, på en måte som viser at de tror de ikke kan straffes, sier Hunt.

Statshemmeligheter

Generalsekretær i Verdens antidopingbyrå (Wada), Olivier Niggli, har tidligere sagt til NRK at de har informasjon om at Russland prøver å hacke seg inn deres systemer. Foto: ADRIAN DENNIS / Afp

Russlands militære etterretningstjeneste endret navn i 2010, og fikk da akronymet GU (Hovedstyret for generalstaben, fritt oversatt). Likevel omtaltes den oftest med det gamle akronymet, GRU (Hovedstyret for etterretningstjenesten), som ble opprettet av Lenin i 1918.

GRU kommenterer ikke sine handlinger offentlig. Organisasjonens struktur, størrelse og finansiering er russiske statshemmeligheter, skriver Reuters.

Storbritannias statsminister Theresa May hevder GRU står bak forgiftningen av den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal. Skripal og datteren Julia ble angrepet med nervegift i Salisbury i England 4. mars. De to er utenfor livsfare.

De to mistenkte for Skripal-forgiftingen avviser at de er agenter. Du trenger javascript for å se video. De to mistenkte for Skripal-forgiftingen avviser at de er agenter.

Avviser Skripal-forgiftning

Russlands president Vladimir Putin har avvist anklagene, og hevder Skripal var en aktiv agent som samarbeidet med internasjonal etterretning da angrepet skjedde, ifølge AFP.

Den russiske gravejournalistgruppa Bellingcat mener å ha identifisert den ene av mennene som stod bak forgiftningen som Anatolij Tsjepiga, oberst i GRU. Scotland Yard har overfor britiske medier bekreftet at den ene av angriperne var en etterretningsagent dekorert av Putin.

De to mennene, som selv hevder å hete Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov, har i et intervju med den russiske TV-kanalen RT bekreftet at det er de to man ser på overvåkningsbilder distribuert av britisk politi.

De to mennene hevder imidlertid de var i Storbritannia som turister, og befant seg ved Skripals hjem ved en tilfeldighet.