Hancock (42) leverte lørdag et brev til Storbritannias statsminister Boris Johnson der han bekreftet sin avgang, melder Reuters. I en kort video lagt ut på Twitter bekrefter Hancock at han har møtt og levert sin oppsigelse til Jonson.

– Jeg forstår de enorme oppofrelsene som alle i dette landet har gjort, som dere har gjort, sier Hancock, og legger til:

– Vi som har laget disse reglene må følge dem og det er grunnen til at jeg går av.

I et brev til Johnson ber han også familien og de nærmeste om unnskyldning.

– Det siste jeg ønsker er at mitt privatliv skal ta oppmerksomheten vekk fra fokuset på å lede oss ut av denne krisen, sier den tidligere helseministeren.

Kyssevideo

Presset på Johnson om å sparke Hancock har vært økende det siste døgnet.

Helseministeren, som er gift med en annen kvinne, har erkjent og beklaget at han brøt retningslinjene for sosial distansering under et møte med sin rådgiver Gina Coladangelo i mai.

Tabloidavisa The Sun publiserte fredag en video som viser at de to omfavner hverandre og kysser i lokalene til det britiske helsedepartementet.

Opptaket er tilsynelatende fra en overvåkningsvideo, og skal ha blitt formidlet av det The Sun omtaler som en «varsler».

– Jeg forstår at jeg brøt retningslinjene for sosial distansering i denne situasjonen. Jeg har skuffet folk, og er dypt lei for det, sa Hancock da videoen ble kjent.

Hancock har vært en av de mest profilerte stemmene i britenes kamp mot koronaviruset. Han har gjentatte ganger bedt britene følge avstandsregler i løpet av pandemien.

Boris Johnson sier lørdag at han er lei seg for at Hancock går av, og han bør være «veldig stolt» av sitt arbeid under pandemien.

«Hyklersk»

Enkelte eksperter mener videoen viser et bruddet på sosial distansering grovt nok til å klassifiseres som et lovbrudd. I mai var det ikke lov for briter å ha kontakt med personer utenfor egen husstand.

Det har vært et økende press på Storbritannias statsminister Boris Johnson for å sparke sin helseminister det siste døgnet. Foto: Scott Heppell / AP

Tidligere lørdag uttalte Boris Johnson at Hancocks' beklagelse gjorde at saken var avsluttet fra hans side.

Den oppfatningen var det imidlertid mange eksperter og kommentatorer i britisk media som ikke delte. Flere har beskrevet Hancocks opptreden som «hyklersk», ifølge Reuters.

Det pekes også på at han støttet også avgangen til epidemiologen Neil Ferguson. Bakgrunnen var at britiske medier avslørte at Ferguson hadde fått besøk av en kvinne mens landet var i lockdown.

Hancock omtalte hendelsen som «oppsiktsvekkende», og uttalte at det var riktig av Ferguson å gå av, ifølge BBC.

Hancock er medlem av det konservative partiet i Storbritannia. The Sun skriver at Hancock har kjent Coladangelo, som også er gift, siden de studerte sammen for 20 år siden. Den britiske tabloidavisa har også gjort et poeng av at rådgiveren var hyret inn på oppdragsbasis, for skattebetalernes penger.

Stemmer i opposisjonspartiet Labour krever nå at Boris Johnson redegjøre for omstendighetene rundt ansettelsen.