Fisk og gjødsel til poteter fra Russland.

Frityrolje og mel til steking fra Ukraina.

Fire viktige ingredienser i britenes nasjonalrett fish and chips importeres normalt fra de to landene som nå er i krig. Nå har importen delvis stanset opp.

– Det er trolig den verste krisen vi noen gang har sett, sier bransjeleder Andrew Crook i National Federation of Fish Friers til NRK.

Fem fakta om fish and chips Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK Ekspandér faktaboks Det er nesten ti ganger så mange fish and chips-restauranter som McDonald's-restauranter i Storbritannia (ca.10.500 utsalgssteder mot 1200 McDonald's-restauranter).

Den første fish and chips-restauranten åpnet i London i 1860.

I år feires den nasjonale fish and chips-dagen den 27. mai.

Hver femte brite spiser fish and chips hver eneste uke, ofte på fredag.

Det er i snitt 800 kalorier i et fish and chips-måltid. Det er det samme som en vanlig cheeseburger og en stor porsjon chips på McDonalds.

En krise som er lett å se hos Olley's Fish and Chips ikke langt fra Brixton, sør i London. Restauranten er kåret til en av Storbritannias aller beste. Men nå sliter innehaver Harry Niazi med å få tak i nok ingredienser.

– Prisen på frityrolje er gått til himmels. Men verre er det at jeg ikke får tak i nok. Jeg er bundet på hender og føtter, sier han.

Det samme problemet har han med fisk. Når NRK er på besøk, slippes den tredje siste fileten han har oppi frityrgryta. Kanskje er det like greit at kundene er færre enn før.

Færre har råd til å kjøpe fredagsfavoritten fish and chips i Storbritannia. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Først kom brexit, så Covid og nå Ukraina. Jeg mener Ukraina er den verste krisen, sier Niazi.

Flere av kundene NRK snakker med, bekrefter at mange briter sliter med dårlig råd. Økte priser generelt og på energi spesielt har ført mange briter inn i fattigdom.

Folk hopper over måltider og dropper dusjen for å få råd til å betale regningene sine.

Da er det lite rom for å gå på restaurant. Også take-away-måltider blir det færre av. Dessuten går prisen opp på disse på grunn av varemangel og økte råvarepriser.

Harry Niazi viser oss to stengte porter ved siden av take away-utsalget hans. Der pleide han å ha en restaurant med 90 sitteplasser. Nå er de tomme lokalene et utgiftssluk han håper å få leid ut til en annen bransje snarest mulig.

Ved siden av take-away-restauranten hadde Harry Niazi en restaurant med 90 sitteplasser. Den står tom på grunn av krisene som har rammet bransjen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Han mener det er en tragedie at britenes nasjonalrett er så hardt rammet.

– Fish and chips er nasjonens favorittmåltid. Det er en institusjon. Det er som en rød buss, som en rød postboks. Retten hjalp oss med å vinne krigen, utbryter Harry Niazi i fortvilelse.

Det serveres cirka 400 millioner fish and chips-måltider hvert år i Storbritannia. Prisen på fisk har skutt i været slik en rekke andre produkter har etter pandemien. Inflasjonen i Storbritannia var i april på 9 prosent og er den høyeste av alle G7-landene.

På en annen kant av byen har Bally Singh fått sjokk. Da han gjenåpnet sin fish and chips-butikk nær Heathrow flyplass etter en brann, var prisene på råvarer noe helt annet enn da han måtte stenge ned.

– Jeg ble helt målløs. Prisen på fisk, på olje – alt hadde gått opp ekstremt mye. Det var ikke enkelt å skulle åpne igjen, forteller Singh.

Innehaver Bally Singh forklarer bransjesjef Andrew Crook hvordan han prøver å tilpasse seg sterkt stigende priser på råvarer. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Han har måttet øke prisene ut til kundene, men må passe på ikke å øke mer enn kundene kan klare å betale.

I tillegg går han gradvis over til andre produkter, og sier at pølser og vegansk mat selger bedre nå enn før. Men han vil ikke gi helt slipp på fisken.

– Vi må jo komme oss gjennom dette. Men det ligger i bakhodet hele tiden; hva skjer i morgen? Jeg håper virkelig ikke jeg våkner i morgen og må si at jeg skal slutte å selge fisk. Jeg elsker å selge fisk, sier Bally Singh.

Bransjen frykter at så mange som en av tre fish and chips-utsalg i Storbritannia må stenge.

– Det er mange bedrifter som sliter nå. Det kommer til å bli tøft, sier bransjeleder Andrew Crook til NRK.

Han reiser snart til Ålesund i håp om å få fiskeeksportører der til å selge mer norsk filet til det britiske markedet.

– Vi håper på støtte fra våre norske venner, smiler han.

40 prosent av fisken som brukes i britenes nasjonalrett kommer fra Russland. 25 prosent fra Norge. Nå har britiske myndigheter varslet at de vil innføre sanksjoner mot import av fisk fra landet. Dermed kan det bli vanskelig å få tak i nok fisk og prisene kommer til å øke ytterligere.

Det gir gylne muligheter for norsk fiskenæring, mener sjømatutsending Hans Frode Asmyhr i Norges sjømatråd.

Hans Frode Asmyhr er fiskeriutsending fra Norsk Sjømatråd til Storbritannia. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Det er en veldig stor etterspørsel etter norske filet til fish and chips-markedet i Storbritannia til rekordhøye priser, sier han.

– Storbritannia er verdens viktigste marked for hvitfisk og norske eksportører når det gjelder torsk spesielt, og det er muligheter nå for å styrke det handelsforholdet ytterligere.

Harry Niazi begynner plutselig å småløpe mens han gledestrålende vifter med telefonen. Endelig kommer en ny leveranse av fisk. Deilige hysefileter. Fra Norge.

Dermed er situasjonen reddet – for denne gang.