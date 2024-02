«Vi opplever leveringsproblemer som påvirker tilgangen av svart te over hele landet. Vi beklager ulempen og håper å få nye forsyninger snart».

Lappen henger på hylla der man finner te i enkelte av butikkjeden Sainsbury's utsalg. Men foreløpig er det også tepakker å finne i hyllene.

Britiske butikkjeder og handelsstand forklarer mangelen med angrepene i og ved Rødehavet. De siste månedene har houthi-militsen i Jemen gått til angrep på skip der, noe som gjør at handelsskip tar en lang omvei til Europa.

Den alternative ruten går rundt Sør-Afrikas Kapp det gode håp, og tar to uker lengre tid enn ruten via Rødehavet og Suezkanalen.

En oljetanker står i brann etter at Houthi-militsen angrep i slutten av januar.

Storbritannia er verdens femte største importør av te, og får over halvparten av forsyningene fra India og Kenya.

Når skipene tar omveien for å unngå Rødehavet, blir leveransene forsinket.

– Jeg har ikke merket det, for jeg har ikke hatt behov for å kjøpe mer te ennå. Men nå må jeg snart fylle opp, og da legger jeg vel merke til mangelen, sier Debbie Best.