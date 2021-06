Britene forbyr TV-reklame for usunn mat

Lista over varer som briter ikke skal fristes med gjennom TV-reklame er lang.

Fra nyttår blir det ingen reklame for sjokolade, burgere, brus, kaker, iskrem, kjeks, potetgull eller pizza. Det skriver BBC. Også frokostblandinger, yoghurt, ferdigmat og fritert fisk inkluderes i de nye reklamereglene.

60 prosent overvektige

Forbudet skal gjelde fra klokka 05.30 på morgenen og klokka 21.00 på kvelden.

Det skal også strammes inn på reglene for reklame på nettet.

Den britiske statsministeren Boris Johnsen har sagt at å bekjempe overvekt er den viktigste oppgaven til regjeringa.

Siden 1990-tallet har britene økt vekta si jevnt og trutt. I dag er 60 prosent av de voksne i Storbritannia overvektige.

Reklamebransjen reagerer

I fjor undertegnet 800 selskaper som produserer mat- og drikkevarer et brev der de protesterte mot forslaget. Blant annet mente de at planen var lite gjennomarbeidet og ikke tok nok hensyn til innspill.

Reklamebyråene er heller ikke begeistret. Deres bransjeorganisasjon viser til regjeringas egen konsekvensanalyse. Der det går fram at et reklameforbud mot usunne matvarer bare vil fjerne rundt 1,7 kalorier per dag fra et barns kosthold. Det tilsvarer en halv Smarties.

En representant for reklamebransjen sier også til BBC at de er forferdet over de nye reglene. De mener at dette kan føre til at jobber i TV-selskaper og nettsteder kan forsvinne.