Den britiske diplomaten Matthew Rycroft sier opplysninger om angrepet tidligere i februar også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

– Dersom de har beviser, bør de dele dem med OPCW og med Sikkerhetsrådet. Når det er gjort, kan vi ta det videre, sier FN-ambassadøren. Han sier han håper ethvert land, «i dette tilfellet Malaysia, som har potensielle beviser for noe så alvorlig som dette, gjør dem tilgjengelige så raskt som mulig».

– Vi venter på at Malaysia skal komme med en tydelig avgjørelse, sier Japans ambassadør Koro Bessho, som mener det er opp til Malaysia om landet ønsker å gå videre med opplysningene det har.

– Svært smertefull død

DIPLOMAT: Matthew Rycroft er Storbritannias ambassadør til FN. Foto: Richard Drew / AP

Malaysia har undertegnet Kjemivåpenkonvensjonen, som tar sikte på å stanse bruken av giftige kjemikalier. Landets FN-delegasjon har foreløpig ikke besvart henvendelser om hvilke planer landet har.

Fredag sa OPCW at «enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende». Organisasjonen sier at «malaysiske myndigheter ser ut til å ha fastslått at nervegiften VX ble brukt i et drap på flyplassen 13. februar».

Drapsofferet var Kim Jong-nam, den eldre halvbroren til Kim Jong-un, som ble drept i angrepet. Døden inntraff etter 15–20 minutter, og Malaysias helseminister sier Kim led en svært smertefull død.

Frykter mer nervegass på lager

Nervegassen VX er ekstremt giftig og selv en liten dråpe kan raskt ta livet av et menneske. VX står på Fns liste over masseødeleggelsesvåpen, og frykter er at Nord-Korea har mer på lager.

Sørkoreanske eksperter mener også deres nabo i nord har lagret 5000 tonn kjemiske våpen.

Kim Dae Young ved Sør-Koreas forsvars- og sikkerhetsforum sier til AP at nordkoreanerne trolig har stor kapasitet til å produsere kjemiske våpen.

– Den største svakheten til kjemiske våpen er at virkningen går ut på dato og at man må lage nye forsyninger konstant. At Nord-Korea kan opprettholde et lager på 5000 tonn indikerer derfor en sterk produksjonskapasitet.

Malaysia er en av få land i verden som har hatt tette bånd til Nord-Korea, men forholdet ser ut til å ha begynte å surne etter drapet på Kim.