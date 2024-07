Saken oppsummert En 37-årig britisk mann er dømt for å ha planlagt kidnapping, voldtekt og drap på TV-stjernen Holly Willoughby.

Mannen, beskrevet som en «besatt einstøing», hadde samlet et «kidnappingskit» med blant annet håndjern, fotlenker og kloroform.

Han hadde brukt over to år på å researche Willoughbys liv.

Planene ble avslørt da mannen delte planene med en amerikansk politispaner på en chatgruppe.

Den dømte er tidligere straffedømt for kidnappingsforsøk på kvinner og for å ha holdt to tenåringjenter mot deres vilje.

Straffeutmålingen i saken er ventet 12. juli.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Politiet beskriver ham som en «besatt einstøing».

Torsdag ble den britiske sikkerhetsvakten funnet skyldig i å planlegge kidnapping, voldtekt og drap på TV-stjernen Holly Willoughby (43).

Det opplyser påtalemyndigheten i England og Wales, the Crown Prosecution Service (CPS).

RØD LØPER: Programleder Holly Willoughby på prisutdelingen Pride of Britain Awards i London i oktober 2018. Foto: Joel C Ryan/Invision / AP/ NTB

Aktor Nicola Rice beskriver den dømte slik i en pressemelding:

– En farlig mann som planla unevnelig vold mot et av nasjonens mest kjente ansikter.

Hun understreker at selv om mannen kalte planene «harmløse fantasier», var påtalemakten overbevist om at han utgjorde en ytterst reell trussel.

Besatt av TV-stjerne

Holly Willoughby har sagt fra seg anonymitet i saken. I Storbritannia er hun kjent som TV-profil og modell.

Hun har blant annet vært programleder på frokost-TV-programmet «This Morning» på ITV i over ti år.

Den dømte 37-åringen skal ha blitt gradvis mer besatt av Willoughby over en tiårsperiode. Han brukte ifølge påtalemakten to og et halvt år på å researche stjernens liv samt å samle et «kidnappingskit».

Dette kidnappingsutstyret besto blant annet av 400 metall-strips, en lommekniv, håndjern, fotlenker og flasker med kloroform.

«KIDNAP KIT»: Bildene av det såkalte kidnappingsutstyret er sendt NRK fra Crown Prosecution Service. Foto: Crown Prosecution Service

Ifølge pressemeldingen planla han å bryte seg inn i TV-stjernens hjem om natten og dope henne ned med kloroform.

Deretter mener påtalemakten at han planla å frakte Willoughby til et annet sted, der hun skulle voldtas gjentatte ganger før hun skulle drepes.

Fersket av spaner

Grunnen til at politiet kjenner til 37-åringens planer, er at han delte dem med en mann som viste seg å være spaner for amerikansk politi.

I en privat chat på gruppen «Abduct Lovers», med den anonyme spaneren, fortalte han detaljer fra planene og forsøkte å verve amerikaneren til samarbeid.

Briten skal ha sagt det ikke lenger var nok med fantasi, og at han ville ha ekte vare.

Politispaneren kontaktet FBI, som igjen kontaktet britisk politi.

DEN DØMTES UTSTYR: Disse bildene har Crown Prosecution Service tatt av deler av utstyret. Det viser blant annet en pisk, noe som ser ut som et munnbind til knebling, håndreimer, håndjern og deler av pakker med metall-strips. Foto: Crown Prosecution Service

– Om ikke den amerikanske betjenten hadde kontaktet oss ... Jeg er ikke i tvil om at han ville begått noen virkelig forferdelige forbrytelser.

Det sier avdelingssjef Greg Wood ved Essex-politiet til BBC. Han beskriver 37-åringen som en «besatt einstøing».

Tidligere straffedømt

– Jeg håper denne dommen gir Holly Willoughby og familien hennes noe trøst, og viser andre at CPC alltid vil gå for de strengeste siktelsene mot dem som planlegger vold mot kvinner, sier aktor Nicola Rice.

MØTTE KONGEN: Holly Willoughby og Hollywood-stjerne Stanley Tucci møtte kong Charles (til venstre) på Buckingham Palace i mai 2023. De er begge kjendisambassadører for Prince's Trust Awards. Foto: Geoff Pugh / AP/ NTB

Den dømte sikkerhetsvakten har tidligere sonet fengselsstraff for å ha holdt to 16-årige jenter fanget mot sin vilje i 2008. Den ene klarte å komme seg unna og varsle.

I 2006 fikk han betinget fengsel etter å ha forsøkt å kidnappe to kvinner på et tog ved hjelp av en skytevåpenkopi.

Straffeutmåling er ventet fredag 12. juli.