Brexit vil føre til «elitemigrantar»

Eit av hovudargumenta til ein britisk brexit har vore at Storbritannia kan få betre kontroll over sin eigen innvandringspolitikk utanfor EU. Det er spesielt folk frå Aust-Europa som er komne til dei britiske øyer dei siste åra og skaffa seg jobbar ganske problemfritt fordi dei er EU-borgarar.

I dag, når det er på dagen 100 dagar igjen til ein brexit skal vere gjennomført, skriv BBC om eit forslag til ny innvandringslov som kan bli gjeldande når, og om, Storbritannia får gjennomført ein Brexit.

Regjeringa har sagt at målet er å få ned veksten på migrantar til 100.000 per år, men planen talfester ikkje dette.

– Kompetansekrav kan skade næringslivet

Detaljane i den nye planen blir kjent når innanriksminister Sajid Javid legg fram forslaget seinare i dag, men allereie no er det kjent at migrantane sine eigenskapar vil bli det gjeldande i tida etter Brexit.

– Det vil bli eit ferdigheitsbasert migrasjonssystem bygd på kva talent og ekspertise folk kan bidra med, og mindre på kor dei kjem frå. Dette vil maksimere fordelane av migrasjon og vise at Storbritannia er klare for å drive forretningar, seier innanriksminister Sajid Javid.

Lobbygrupper har tidlegare jobba mot å sette eit tak for tal på nye migrantar, og meiner ein stans i så kalla «låg-kompetente» migrantar kan skade næringslivet.

– Storbritannia risikerer å ha for få folk som driv helsetenestene, haustar inn mat eller leverer varer til landets butikkar, stod det i eit utsegn frå Confederation of British Industry i august.

Britiske Amnesty-demonstrantar meiner flyktningar må få komme til Storbritannia. Forslaget som vert lagt fram i dag handlar først og fremst om kva arbeidsmigrantar som skal få kome til Storbritannia. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Debatt om minimumsløn

Det har også vore mykje debatt om det bør settast eit krav om at alle som skal få opphald i Storbritannia skal ha ei minimumsløn på 30.000 pund i året (rundt 350.000 kroner). Fleire ministrar har meint at dette kan bli for strenge grenser til å kunne rekruttere nok tilsette til å kunne drive effektiv handel og tilby gode tenester. Det skal ha kome eit kompromissforslag på bordet om dette tema som vert kjent seinare i dag.

Storbritannia si fortid som kolonimakt gjer seg også gjeldande ved at mange meistrar det engelske språk, og vegen til ein jobb er dermed kortare for folk frå engelskspråklege land i til dømes Asia og Afrika.

Blant migrantane som kjem frå land utanfor EU er det færre jobbsøkarar, men langt større andel (42 prosent) som er studentar. Rundt ein fjerdedel kjem til Storbritannia for å bli sameint med familien igjen.

«Hjerneflukt» – ei velkjent utfordring

I framtida vil det altså mest sannsynleg bli stilt strengare krav om du vil bu og jobbe i Storbritannia. Spesielt kravet om minimumsløn er allereie vanskeleg for mange å nå, og kan altså bli endå vanskelegare i framtida.

Også på motsett side av migrantstraumen er det ei utfordring at mange flytter på seg. Fleire land i Afrika og Asia slit med såkalla «hjerneflukt», der mange med høgare utdanning og mykje kunnskap reiser til vestlege land for å skaffe seg godt betalte jobbar.

Dette meiner mange hindrar utvikling i land som treng fleire med høgare utdanning, og Storbritannia er blant landa som har fått kritikk for å opne opp for folk frå utviklingsland som har eigenskapar og utdanning som det er behov for i heimlandet, mens dei samstundes fører ein streng innvandringspolitikk overfor mange andre frå dei same landa.

No for tida kan bordet derimot vere snudd når det gjeld «hjerneflukt», fordi mange er redde for at høgt utdanna folk no kan flytte ut av Storbritannia fordi mange bedrifter kan flagge ut når landet ikkje lengre er ein del av EU.