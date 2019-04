Brexit-utsettelse: Nå handler det like mye om hva EU skal bli

Igjennom Brexit-forhandlingene har EU stått sammen. Ingen av 27 gjenværende medlemmene har kjørt noe sololøp. Ikke engang Frankrike. Først med spørsmålet om utsettelse, er EUs enighet satt på prøve.

Grunnen er enkel: Utsettelse vil kunne påvirke hva EU skal være i fremtiden, og i dette spørsmålet har EUs medlemsland ulike interesser.

Theresa May sendte fredag et brev hvor hun nok gang innledet med «Kjære Donald», og litt lenger ned – for andre gang på to uker – ber om en utsettelse til 30. juni.

Grovt skissert er det fire mulig svar toppmøtet kan gi Theresa May:

Nei. Altså ingen utsettelse. Kort utsettelse. Lang utsettelse. Lengre og fleksibel utsettelse.

Det er ikke Storbritannias beste som veier tyngst i diskusjonene på dette toppmøtet. I enda mindre grad handler det om hva de konservative Toryene og arbeiderpartiet Labour kan bli enige om, eller kanskje mer sannsynlig ikke enige om.

«Nei» bedre enn pine

Et «nei» vil kunne føre i to ulike retninger:

Enten en hard Brexit. Altså at Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Eller så vil det gjøre at Storbritannia trekker tilbake selve utmeldelsen.

Den som har vært mest åpen for et «nei», er Frankrikes Emmanuel Macron. Dette er selvsagt delvis et politisk spill, og en øvelse i propaganda.

Hensikten er å øve press på Storbritannia. Samtidig fremstår Emmanuel Macron som sterk overfor britene. Dette er noe en fransk president sjelden taper på.

Det finnes også helt reelle politiske grunner til at Macron mener det beste er å rive av plasteret raskt og smertefullt:

EU mener de tåler en hard Brexit bedre enn Storbritannia.

Brussel har opprettet et beredskapsnummer for alle EU-borgere, og allerede kungjort planer for hvordan de vil håndtere en hard Brexit. Det samme har Norge og Storbritannia.

Hva betyr brexit for deg? - regjeringen.no

How to prepare if the UK leaves the EU with no deal - GOV.UK

I Emmanuel Macrons politiske prosjekt er Brexit mindre viktig. Dette prosjektet handler om et rikere og sterkere Frankrike i et sterkere og rikere Europa.

Et Europa som fostrer globale vinnere

Det handler om et Europa som mindre avhengig av USA, med et felles forsvar og et Europeisk Pengefond tilsvarende IMF. Det er et Europa som fostrer giganter som Google og Apple, eller for den slags skyld Huawei.

Det handler om Europa som til tross for Trump og «gule vester», viser at grønn økonomi er en en fremtidsrettet og konkurransedyktig økonomi.

Vil Storbritannia være med på dette som medlem, eller nært knyttet til EU gjennom en avtale, er de mer en vellkomne til det.

Et Storbritannia som motvillig henger med, fordi de ikke kommer seg ut, er kun i veien.

Brexit kan i verste fall forstyrre EU-valget i mai. Et valg Macron er nødt til å vinne for å kunne ta en lederrolle i en allianse med andre liberale, liberale-konservative, grønne og sentum-venstre partier.

Drømmefienden

Ytre høyre er bedre organisert og en reell motstander. De er også en drømmemotstander for Macron. En type motstander han har slått før, da han knuste Marine Le Pen og ble Frankrikes president.

Emmanuel Macron vet også dette er et valg han lettest vinner i åpent landskap. Ikke et valg kjempet i skyggen av Brexit. Da vil EU sterkeste kritikere bruke hvert ledige øyeblikk til å vise hvordan EU holder Storbritannia «fanget».

Brexit kan koste Macron en seier i Europa.

Juncker Vs Tusk

De to EU-presidenten har jobbet godt sammen, men også dem imellom er ulike syn blitt tydligere de siste ukene.

Jean Claude Juncker har omfavnet den franske presidentens visjon. Presidenten for EU-kommisjonen frykter dessuten at utsettelser til Storbritannia tøyer EUs regler og lover så langt at de kan true EUs byggverk.

Jean Claude Juncker tøyser med det meste, men aldri med Lisboa-trakaten, EUs grunnlov.

Derfor ønsker Juncker seg helst en kort utsettelse basert på en garanti om at en avtale snart går igjennom, men også han har mistet troen på at dette er noe Theresa May klarer å levere.

Alternativet er en lengre utsettelse knyttet til en større politiske hendelse, som en ny folkeavstemning eller et nyvalg.

Betty Boothroyd, den 89 år gamle tidligere speakeren i Underhuset, roper til et kampanjemøte for en ny folkeavstemning. Foto: Matt Dunham / AP

Kjærlighet og pragmatisme

Donald Tusk har de siste ukene vært mer og mer tydlig, og til slutt ikke til å misforstå. Presidenten for EU-rådet og vert for alle regjeringssjefenes toppmøter, ønsker at Storbritannia blir i EU. Tusk har også vært mer villig til å sette politikk fremst, for så å justere jussen i etterkant.

Noe er ekte kjærlighet. Den tidligere polske statsministeren har vokst opp bak jernteppet. Storbritannia har vært et forbilde og garantist for demokrati og for frihet. Tusk er også overbevist om at, nesten tre år etter folkeavstemningen, et flertall i Storbritannia ønsker å bli værende.

Noe av er pragmatisme. Tusk deler ikke de samme ambisjonene som Macron og Juncker om et langt tettere og mer intergrert Eruopa. Tusks EU ligner mer på det som mange briter, nederlendere, svensker og østerrikere ønsker: Et EU som gjøre mindre, men gjøre det de gjør bedre.

Det har jobbet tett og godt som et lag EUs to presidenter Juncker, Tusk og sjefforhandler Michel Barnier. Deres syn på hva EU skal være i fremtiden, er ikke identiske. Foto: Yves Herman / Reuters

Storbritannia vil som fortsatt medlem trekke EU mer i retning av en union som fokuserer først og fremst på marked, energi og miljø, sikkerhet og trygging av yttergrensene. En modernisering som like mye er en effektivisering, og som ikke legger stadig flere oppgaver til Brussel.

Dette er for mange et mer fornufig EU, og heller ikke helt fremmed for Angela Merkel og Tyskland.

Fred og fortjeneste

Tysklands syn på EU og Brexit er sterkt preget av økonomisk realisme, og ser EU som en politisk overbygging som sikrer stabilitet og garanterer for fred.

Tyskland er enig at EU ikke trenger å gjøre alt.

Er det noe som er blitt tydligere de siste ukene, så er det at det for tysk industri og eksport er viktigere å knytte Storbritannia tett til EU, enn det er å gi en ambisiøs fransk president en sterk plattform foran EU-valget.

I det som krever politisk balansekunst på høyt nivå, har Tusk foreslått en «flextension». At britene får en lang og fleksibel utsettelse.

Når Storbritannia selv vet hva de vil, da kan de komme tilbake til Brussel.

Fordelene er opplagte. Britene for tid til å rydde opp i sitt selvforskyldte kaos. Det gir rom for alt fra å forlate EU med en avtale, og også til å holde en ny folkeavtemming som åpner for å bli.

Det er mange Brexit-tilhengere som nå frykter at drømmen om å forlate EU aldri blir virkelighet. Foto: SIMON DAWSON / Reuters

Brexit satt på pause

Brexit blir da satt på pause i EU. Brexit vil da heller ikke forstyrre EU-valget alt for mye, selv om også Storbritannia da kan bli tvunget å holde EU-valg.

Viktigste er at ingen sitter igjen med skylden for at britene ikke kommer seg ut, bortsett fra britene selv.

Svakheten er at en «flextension» ikke tvinger frem noen løsning i seg selv. Derfor har ingen regjeringsjefer på forhånd stilt seg hundre prosent bak Tusks forslag.

Igjen kan vi oppleve kompromisset hamres ut idet en sen kveld blir til tidlig morgen.

Og bak enigheten som da frontes, vil det ligge en kombinasjon av politisk håndverk og hard politisk drakamp. En kamp om hva EU skal være, og om hvordan EU best kommer seg dit.