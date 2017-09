Brexit-seier til Theresa May

I kjent stil manglet det ikke på verken buing eller hurrarop i britiske Underhuset mandag kveld.

Theresa Mays konservative regjering hadde bedt politikerne si ja til den såkalte «EU-withdrawal bill», som betyr at 12.000 EU-lover blir britiske lover når brexit er et faktum.

Og hun fikk det som hun ville. Etter en mer enn åtte timer lang debatt mandag kveld, stemte 326 av 290 mandater stemte for regjeringens forslag, og sikret dermed flertall.

Frykt for at regjeringen får for stor makt

Kritikerne frykter regjeringen vil få for stor makt og flere har hentet argumenter langt tilbake i historien og kalt loven for "Henrik VIII-lover", med hint til den egenrådige kongen som innførte reformasjonen og halshugget sine koner.

– Dette er en udemokratisk blankofullmakt til regjeringen, sa Wayne David fra Labour i debatten.

EU-forkjempere demonstrerte før brexit-avstemmingen i Underhuset mandag. Foto: Tolga Akmen / AFP

Advarte om kaos

Regjeringen slo tilbake og advarte om at det kan bli kaos dersom ikke regjeringen får anledning til «copy-paste»; fra EU lover til britisk lov når Storbritannia forlater EU i mars 2019.

De sier samtidig at de ikke vil benytte anledningen til å snikinnføre nye lover i samme slengen.

– Å stemme mot denne loven er å stemme på en kaotisk exit fra Den europeiske union, sa brexit-minister David Davies.

Første runde avgjort

Mandagens avstemming i Underhuset er bare første skritt på veien. Først etter at den har vært innom en lignende debatt og godkjenning i Overhuset, kan statsminister May konstatere at hun stakk av med den endelige seieren.

Men prosessen er ventet å ta flere måneder.

Karikatur-tegner Kaya Mar med sin versjon av «the repeal bill» mandag. Foto: Matt Dunham / AP

Usikkerhet om brexit

Avstemningen var på forhånd sett på som en test på hvor stor gjennomslagskraft statsminister May har etter at De konservative mistet flertallet i valget i juni.

Nå styrer hun med støtte fra Nord-Irlands Unionistparti og har et knapt flertall med 13 mandater.

Sommeren har vært preget av usikkerhet rundt Storbritannias brexit-strategi og i Brussel har de gitt uttrykk for at de er i ferd med å miste tålmodigheten med britene.