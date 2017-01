Brexit-minister advarer folkevalgte mot å bremse brexit

I dag startet debatten i Parlamentet om den britiske regjeringens forslag til hvordan Storbritannia skal forlate EU.

For før artikkel 50 i Lisboa-traktaten kan utløses og forhandlingene med EU kan starte, trenger May Parlamentets tillatelse.

– Allerede bestemt

Ifølge regjeringens brexit-minister David Davis skjer brexit uansett. Foto: Yui Mok / AP

Brexit-minister David Davis forsøkte i dag å overtale de folkevalgte i Parlamentet om at regjeringens forslag kun dreier seg om å gjennomføre noe som allerede er bestemt, gjennom folkeavstemningen i fjor sommer, skriver The Guardian.

– Dette er ikke et forslag om hvorvidt Storbritannia bør forlate unionen eller hvordan det bør skje, sa Davis.

Det er ventet at medlemmene i Parlamentet vil bruke to dager på å debattere forslaget som ble kunngjort i forrige uke.

– De kommer «kicking and screaming»

Talsmann for Skottlands uavhengighetsparti SNP Stephen Gethins kritiserte regjeringens tilnærming til hvordan Storbritannia skal melde seg ut av EU, skriver BBC.

Skottlands uavhengighetsparti (SNP) kommer til å stemme mot regjeringens forslag i Parlamentet. Foto: Andy Buchanan / Afp

– Hvorfor er vi her hvis ikke for å granske regjeringens arbeid, spurte Gethins under dagens debatt i Parlamentet.

Lovforslaget har endt opp i Parlamentet etter flere runder i rettssystemet, som endte med en avgjørelse i høyesterett som fastslo at regjeringen kun kan utløse artikkel 50 etter at Parlamentet har gitt sin velsignelse.

– Når vi først har klart å få de med på denne debatten kommer de «kicking and screaming», sa Gethins fra talerstolen, med referanse til rundene i rettssystemet.

Labour-politiker: – Konsekvensene kan bli katastrofale

Statsminister Theresa May trenger tillatelse fra Parlamentet for å utløse artikkel 50. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Tidligere utenriksminister Margaret Beckett frykter konsekvensene av brexit kan bli katastrofale. Foto: YVES LOGGHE / Ap

Lovforslaget som vil gi statsminister Theresa May fullmakt til å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten er et vanskelig valg for det britiske arbeiderpartiet, sa partiets brexit-talsmann Keir Starmer.

– Som demokrater bør ikke Labour blokkere starten på denne prosessen, sa Starmer.

Samtidig oppfordret han brexit-forkjemperne om å legge til side uttalelser som bare vil forverre situasjonen, skriver BBC.

Tidligere utenriksminister og Labour-politiker Margaret Beckett sa at hun ville stemme for regjeringens forslag, men frykter at konsekvensene kan bli katastrofale.

Labour-leder Jeremy Corbyn har bedt sine partikollegaer i Parlamentet om å stemme for regjeringens forslag, men det er forventet at enkelte vil stemme mot.

Det er forventet at Liberaldemokratene og Skottlands uavhengighetsparti vil stemme mot regjeringens brexit-forslag