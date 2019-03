I dag kom Theresa May med beskjeden hun hadde håpet å unngå.

Men den politiske krisen i London gjør at hun må be om en utsettelse av hele utmeldelsen fra EU. I Underhuset fortalte May at hun har bedt EU-president Donald Tusk om en utsettelse fram til 30. juni.

Problemet er at politikerne verken vil ha brexitavtalen med EU eller gå ut av EU uten noen handelsavtale i det hele tatt. Derfor ber britene nå om en utsettelse av brexit for å forsøke å løse den politiske krisen i London.

I frykt for politisk opprør i London ber May i første omgang om en relativ kort utsettelse.

I Brussel er responsen negativ. «En utsettelse til 30. juni vil innbære en alvorlig juridisk og politisk risiko» heter det i et internt notat som er utarbeidet i forkant av det kommende EU-toppmøtet.

Kan bli langvarig

Mens mange velgere i Storbritannia vil føle seg sveket av politikerne i Westminster, er EU er noe motvillig innstilt på å gi Storbritannia en utsettelse. Flere EU-ledere har gitt uttrykk for at de har mistet troen på britisk politikk.

EU-lederne krever et svar på hva britene skal med en utsettelse.

– En utsettelse må være knyttet til noe nytt, til en politisk prosess, sa sjefforhandler Michel Barnier på en pressekonferanse i Brüssel tirsdag.

Brexit-motstandere har satt opp plakater utenfor Underhuset i Westminster i London i dagene før Storbritannia etter planen skulle ut av EU. Foto: Matt Dunham / AP

Dersom britiske politikere i løpet av neste uke ikke har godkjent brexitavtalen, så vil EU gå inn for en lang utsettelse. Og dersom utsettelsen blir på mellom ett og to år, vil britene måtte være med i valget på nytt EU-parlament 23. mai.

Det vil i tillegg til å koste rundt 100 millioner pund, oppleves politisk trøblete. Hva som skjer med brexit vil da også bli mer uklart.

Begge sider i den opphetede EU-debatten i Storbritannia vil da kjempe med nebb og klør for å få opphevet brexitavtalen, og heller få igjennom sin versjon av brexit. Det innebærer alt fra en ny folkeavstemning eller å gå ut uten noen avtale, en såkalt «hard» brexit.

Brexitavtalen kan likevel komme opp på nytt

I en sjokkuttalelse fra Underhusets profilerte ordstyrer John Bercow mandag, ble det klart at regjeringen ikke får anledning til å stemme over brexitavtalen en tredje gang dersom lovforslaget med den endres vesentlig.

Det satte en effektiv stopper for Mays plan om å gi politikerne valget mellom å stemme på hennes brexitavtale eller risikere at EU-utmeldelsen blir utsatt i lang tid, og kanskje ikke bli noe av i det hele tatt.

Med Bercows hjelp slapp statsminister May å gå på nok et nederlag denne uken.

May prøver igjen til uken

Men brexitavtalen kan komme opp til ny avstemning dersom parlamentet stemmer for det. Det gjelder selv om den eventuelt ikke inneholder noe vesentlig nytt.

Klarer May det, så vil det ikke bli nødvendig med en lang utsettelse av brexit.

Regjeringen har sagt at den trenger 21 dager på å få på plass nødvendig lovverk for at brexit skal kunne gjennomføres. Det er snakk om at en kortvarig utsettelse vil vare fram til 30. juni.