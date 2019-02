Brexit-avstemningen utsettes og utsettes

Varselet om den utsatte avstemningen kom om bord på flyet til EUs toppmøte med Den arabiske liga i Sharm el-Sheikh i Egypt søndag ettermiddag, ifølge Sky News og BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Statsministeren sier hun fortsatt forhandler med EU for å finne løsninger som et flertall av de britiske politikerne i Underhuset kan godta, og at det derfor ville være meningsløst med en avstemning i Underhuset nå.

– Men vi skal sikre at det skjer innen 12. mars, lovte hun og la til at det fortsatt er mulig å forlate EU med en skilsmisseavtale 29. mars, ifølge BBC og The Telegraph.

I starten av februar meldte The Telegraph at May forskjøv den planlagte avstemningen om britenes uttreden til slutten av februar.

Nå blir det altså enda en ny utsettelse.

Status for brexit Ekspandér faktaboks * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde landet ut av EU. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding. * 13. november 2018 ble Storbritannia og EU enige om en avtale. * 14. november 2018 stilte Theresa Mays regjering seg bak avtalen. * 29. januar 2019: Parlamentet krever en bedre løsning for irskegrensa, men EU avviser at avtalen kan reforhandles. * 29. mars 2019 kl. 11.00 forlater Storbritannia EU – med eller uten avtale.

Reagerer med sinne og håpløshet

Opposisjonspolitikere og EU-tilhengere reagerer med raseri på det de mener er en kalkulert strategi for å utsette avstemningen til siste liten.

Labours partileder Jeremy Corbyn kaller beslutningen toppen av uansvarlighet og et hensynsløst, uforsvarlig forsøk på å tvinge parlamentarikerne til å måtte velge mellom hennes avtale og ingen avtale.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere andre politikere reagerer på samme måte og kaller utsettelsen håpløs.

Lederen av det britiske handelskammeret uttrykker sterk bekymring og mener det er uakseptabelt at en avstemning kan skje 12. mars, bare 17 dager før Storbritannia formelt skal tre ut av EU.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Theresa May har hele tiden nektet å utelukke at Storbritannia kan komme til å stupe ut av EU uten noen avtale, trass i risikoen for dype økonomiske problemer på begge sider av Den engelske kanal.

Hun hevder at den eneste måten å unngå et slik scenario derfor er å støtte hennes avtale med EU, som altså et flertall av partiene og politikerne i Underhuset ikke vil ha.

Forhandler fortsatt

Etter at Underhuset i januar avviste skilsmisseavtalen hun hadde forhandlet fram med EU, forsøker statsministeren å få til endringer som tilfredsstiller Underhusets bekymringer om det mest omstridte elementet i avtalen, nemlig spørsmålet om Irland-grensa.

Urix forklarer: Dette er kjernen i bråket om brexit

EU står imidlertid fast på at det ikke er aktuelt å endre noe i selve avtalen.

Under møtet i Egypt skal hun ha samtaler på sidelinjen med andre EU-ledere, blant dem EU-president Donald Tusk, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Irlands statsminister Leo Varadkar.

Truer med å utsette alt

Tre statsråder i Mays egen regjering truet i helgen med å stemme ja til et forslag fra Labour-politikeren Yvette Cooper og Tory-politikeren Oliver Letwin. Forslaget går ut på at Underhuset gir ordre til regjeringen om å utsette hele brexit framfor å forlate EU uten en avtale, dersom det ikke er noe gjennombrudd om skilsmisseavtalen i løpet av uka.

May svarte at en utsettelse av brexit ikke løser noen ting.

– Det vil alltid komme til et punkt der vi må bestemme oss for om vi godtar avtalen som er forhandlet fram eller ikke, sa hun.

Samtidig skriver The Telegraph at en utsettelse er en del av planene som nå vurderes av Statsministerens kontor. Ifølge Telegraph forbereder Mays stab seg på å be EU om en formell utsettelse dersom statsministeren ikke klarer å sikre en avtale innen 12. mars.

Samtidig melder The Guardian at EUs irritasjon over Theresa Mays håndtering øker.

De mener kaoset som råder i Storbritannia skyldes at at statsministeren ikke har maktet å ta et oppgjør med de sterkeste EU-kritikerne i eget parti, anført av tidligere utenriksminister Boris Johnson og partifellen Jacob Rees-Mogg.

Hør:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hvem er Jacob Rees-Mogg?».

Følg utviklingen i vårt nyhetssenter: