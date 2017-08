Brende: – Vi må bli flinkere til å utveksle etterretningsinformasjon

– Det er grusomme bilder som kommer fra Barcelona, og på en slik dag sender vi selvsagt først og fremst våre tanker til dem som er rammet, deres familie og venner, og til Spania, sier utenriksministeren til NRK.

Minst 13 er drept og rundt 100 skadd i terrorangrepet mot turistgaten La Rambla i Barcelona torsdag. To personer er pågrepet, men ingen av dem var føreren av bilen, melder politiet. Senere ble fem personer ble skutt og drept av politiet i Cambrils, ti mil sør for Barcelona, etter å ha forsøkt å gjennomføre et lignende angrep.

– Må ta terroren ytterligere på alvor

Brende mener at angrepene viser at vi må skjerpe kampen mot voldelig ekstremisme i enda større grad.

– Vi må ytterligere ta på alvor den trusselen som denne type terror utgjør, og vi må tidligere inn i kampen mot radikalisering. Vi har tatt en rekke skritt, men dette rammer Europa og dette rammer hardt. Det er det de ønsker – å skape frykt hos folk, sier han.

Han sier at politiet i mange storbyer har tatt en rekke skritt for å forhindre at man for eksempel kan kjøre trailer eller varebiler rett inn i store folkemengder.

– Men det løser ikke det grunnleggende problemet – du må den type voldelig ekstremisme til livs og det må gjøres gjennom flere virkemidler, sier Brende.

Terroren i Barcelona viser at vi må ta voldelig ekstremisme ytterligere på alvor, mener utenriksministeren. Foto: Giannis Papanikos / AP

– Har blitt flinkere

I tillegg til å stoppe radikalisering mener utenriksministeren at man må lykkes bedre med integrering.

– I mange europeiske byer har man store bydeler hvor det nesten er farlig for politiet å rykke inn, sier han.

Ifølge Brende har det i sommer har vært veldig mange angrep som er avverget mange steder i Europa. Det viser ifølge ham at land har blitt flinkere til å snakke samme og at de gir hverandre informasjon tidligere i mange saker.

– Men vi har ikke vært flink nok til å utveksle etterretningsinformasjon – vi vet ikke nok om dem som forflytter seg fra land til land. Samtidig har vi kommet lenger, og mange terroraksjoner er nå forhindret som kanskje ikke ville blitt forhindret tidligere, sier han.

Skal ha fått etterretning

I kjølvannet av Barcelona-terroren har det kommet opplysninger om at amerikansk etterretning skal ha advart spansk og katalansk politi så sent som i juni om at terrorister kunne ha planer om å gjennomføre et angrep i hjertet av Barcelona. Spørsmålet som stilles er om spanske myndigheter gjorde nok for å forhindre terroren.

– Dette er noe Spania må gå gjennom, sier Brende.

– I dag sørger man over de livene som er tapt, senere må man se på den informasjonen som har kommet og man har gjort nok. Beredskap er viktigere enn noen gang, og det å utforme beredskap når terrorister bruker varebiler og kniver på offentlige steder er veldig utfordrende.