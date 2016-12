35 russiske diplomater må forlate Washington og San Francisco innen 72 timer på grunn av hacking under valgkampen og trakassering av amerikanske diplomater i Moskva.

Det ble annonsert av Obama-administrasjonen tidligere i kveld.

Hele 17 ulike amerikanske etterretningsorganisasjoner hevder at den russiske regjeringen skal ha gitt klarsignal til hacking av servere under valgkampen. Både CIA og FBI mener de har dokumentasjon som viser at Russland forsøkte å blande seg inn i den amerikanske valgkampen.

Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat, Donald Trump, med å vinne valget.

Sanksjonene bekymrer Norges utenriksminister Børge Brende.

– Dette er en sterk reaksjon. Fra deres side er dette et sterkt signal på det de mener er en innblanding i en demokratisk valgprosess. Det er alvorlige forhold som president Obama påpeker, sier Brende til NRK.

– Problematisk for demokratiet

USAs president Barack Obama har oppfordret allierte til å kjempe mot Russlands forsøk på å forstyrre demokratiske styresett.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier ifølge Interfax at sanksjonene virker mot sin hensikt og vil skade forholdet mellom de to landene.

Brende understreker at den diplomatiske tvisten først og fremst er et anliggende mellom USA og Russland, men sier at enhver innblanding i demokratiske valgprosesser er problematisk.

– Dette er en spørsmål mellom USA og Russland, men det Norge også må ta på alvor er innblandingen i andre lands valgprosesser. Her må vi være forberedt, dette er et spørsmål for alle demokratier i Europa. Vi kan ikke finne oss i at demokratiske prosesser blir forsøkt manipulert, sier han.

Varsler russiske motreaksjoner

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier Russlands president Vladimir Putin i løpet av kort tid kommer til å ta en beslutning om hvordan landet skal svare på USAs sanksjoner. Han avviser at Russland står bak hackerangrep mot Demokratene.

Den russiske parlamentarikeren Konstantin Kosatsjev kaller Obama-administrasjonens sanksjoner «en dødskrampe fra et politiske lik», ifølge RIA.

NRKs Russland-korrespondent Morten Jentoft sier de russisk-amerikanske relasjonene begynner å ligne på forholdene under den kalde krigen, da man hadde en rekke motreaksjoner på begge sider.

Fra norsk hold vil det de neste dagene arbeides med å få mer informasjon om sanksjonene, oppgir utenriksminister Børge Brende til NRK.

– Jeg skal snakke med USAs utenriksminister John Kerry, for å finne ut hvordan det arbeides med disse spørsmålene. Jeg forstår jo at USA, med den informasjonen de sitter på, reagerer, sier han.