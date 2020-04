Brasils urfolk frykter ny utryddelse

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var ikke bare kuler som drepte mitt folk. Alle epidemiene utryddet mange av våre stammer, synger urfolksartistene Kandu Puri e Kaê Guajajara i en video som nå deles på internett her i Brasil.

– Krystallklart vann ble til elver av blod. Selv kontakten med klærne deres drepte oss, heter det videre i sangen, som har fått navnet «Korona-rap».

Og de to artistene kommer med en innstendig bønn om hjelp mot koronasmitten, som nå sprer seg i urfolkets landsbyer og reservater:

Professor Jose Bessa frykter at koronaviruset kan føre til massedød blant Brasils urfolk. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Vi ber om støtte fra alle i kampen mot pandemien som truer oss og hele kloden.

Frykten fra fortiden

Frykten for smittsomme sykdommer sitter i sjela til Brasils urfolk. Det var først og fremst slike sykdommer som tok livet av 90 prosent av dem da europeerne kom for 500 år siden.

Siden har flere sykdomsutbrudd ført til massedød i reservatene – et av dem så sent som på 1970-tallet. Nå er frykten stor for at koronaviruset skal bringe en ny katastrofe, sier en av Brasils fremste eksperter på urfolk, professor Jose Bessa til NRK:

– Tallet på smittede blant urfolket øker raskt, og det er rapportert om flere døde. Det vi har fryktet de siste ukene, er i ferd med å skje, og vi må finne løsninger raskt for å beskytte denne svært sårbare delen av befolkningen, sier professoren.

Urfolket frykter smitte fra tømmerhuggere og andre som driver ulovlig virksomhet i urskogen. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Urfolk i krise

Det bor nærmere 900.000 urfolk i Brasil, 30 prosent i byene og resten i landsbyer og reservater over hele landet.

Koronapandemien kommer på et tidspunkt da urfolket er under et voldsomt press fra tømmerhuggere, gullgravere og bønder, som vil ta deres jord og naturressurser.

– De kommer i båter, helikoptre og fly, og de bringer med seg smitte som kan være helt ødeleggende for urfolket, sier professor Bessa.

– Dette er et resultat av politikken til president Jair Bolsonaro, som går ut på å bruke reservatene til økonomisk virksomhet. Derfor gjøres det lite for å beskytte urfolk mot korona, sier han.

Gjemmer seg i urskogen

Urfolket har liten tillit til at myndighetene vil beskytte dem mot koronasmitte. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Brasils urfolk er organisert i 34 helseområder, og det den statlige etaten Sesai som har ansvaret for kontroll og tiltak i disse områdene. Sesai har opprettet en krisestab og utfører nå testing av mulige koronasmittede.

Men kapasiteten er liten og etaten har ingen ressurser til å behandle alvorlig syke.

Flere urfolksstammer har derfor gjort det samme som ved tidligere sykdomsutbrudd: splittet seg i mindre grupper og isolert seg inne i urskogen. De har ingen tillit til at den brasilianske staten vil beskytte dem mot en ødeleggende epidemi.