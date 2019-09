Brasils turistambassadør truer med å kvele Macron

Konflikten mellom Brasil og Frankrike har eskalert samtidig som skogbrannene i Amazonas får økt oppmerksomhet verden over.

Frankrikes president Emmanuel Macron er en av flere europeiske ledere som har vært kritiske til brasilianske myndigheters håndtering av brannene, og Brasils president Jair Bolsonaro har svart med å beskylde dem for å behandle landet som en koloni.

Det hele toppet seg da Bolsonaro fornærmet Macrons kone på Facebook.

Frankrikes president Emmanuel Macron og kona Brigitte. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Kaller Macron klovn, kylling og idiot

Nå har mannen Bolsonaro utnevnte som turistambassadør for Brasil for en måned siden, Renzo Gracie, tatt det hele til et nytt nivå.

I et intervju med brasilianske UOL kommer den tidligere MMA-utøveren med direkte trusler mot den franske presidenten.

– Den eneste brannen som raser er i brasilianske hjerter og i vår presidents hjerte, din klovn. Kom hit, så vil du bli tatt rundt halsen, den kyllinghalsen. Du lurer ikke meg, sier han.

– Den gjengen med klovner åpner bare munnene sine for å kritisere landet vårt. Mange vil bli forbløffet, de vil tro at jeg kalte ham en kvinnelig kylling fordi manndommen hans er tvilsom, men nei. Jeg har møtt mange homofile som er mer mandige enn denne idioten, sier Gracie.

Deretter gikk han til angrep på Macrons kone, Brigitte:

– Jeg skal stille deg et spørsmål: Er kona hans pen eller stygg? Ville du tatt henne? Selv om han ligger med en drage, gjør det ham ikke til en brannekspert. Hun er stygg, bror.

Brasils president Jair Bolsonaro har havnet i ordkrig med Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Adriano Machado / Reuters

Krevde unnskyldning

Gracie har selv postet sitatene fra intervjuet på sin Twitter-konto, og svarer flittig på kritikken fra andre brukere.

Det franske konsulatet i Sao Paulo har også kommentert via sin Twitter-konto.

«Cachaca (brasiliansk sprit) bør konsummeres med måte, og slipsknuten bør justeres. For ikke å snakke om bordmanerene,» skriver konsulen Bireuc Pont.

Macron har ikke kommentert tiraden fra Gracie, men reagerte kraftig da Bolsonaro gjorde narr av førstedamens utseende.

– Det er trist. Det er først og fremst trist for ham selv. Men også for brasilianerne. Jeg vil tro at brasilianske kvinner skammer seg over å lese dette fra sin president, sa Macron.

En av mange branner i Amazonas, her fra delstaten Rondonia mandag. Foto: Ricardo Moraes / Reuters

G7-landene ble i forrige uke enige om å bevilge 180 millioner kroner til å bekjempe brannene i Amazonas.

Bolsonaro sa først nei, men sa senere at han var åpen for å diskutere hjelpen dersom Macron sa unnskyld for sine tidligere uttalelser.

På grunn av den økte avskogingen i Amazonas har Macron gitt beskjed om at han ikke lenger støtter den planlagte frihandelsavtalen mellom EU og den søramerikanske frihandelssonen Mercosur, der Brasil er det viktigste landet.