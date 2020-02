Brasils sambaskoler refser de mektige

Russiske søstre anklages: Var det drap på faren eller var det selvforsvar?

MOSKVA (NRK): Russere flest følger med på en rettssak mot tre søstre som er anklaget for overlagt drap på sin far. De unge kvinnene hevder at faren utsatte dem for vold og seksuelle overgrep i årevis, og at det var de som var ofrene og ikke han.