Brasils presidentkandidat anklages for valgfusk av motstanderen

Kampen om presidentembetet i Brasil har for alvor begynt å tilspisse seg før valget neste helg. Haddad anklager nå Bolsonaro og hans team for å betale selskap for å spre usanne meldinger for å svekke hans rykte.

Haddad mener dette er brudd på landets valgkampfinansieringslov.

– Motstanderen har begått en kriminell handling for å skaffe seg en fordel, sier Haddad, som representerer landets arbeiderparti.

28. oktober går brasilianerne til urnene for å stemme i annen valgomgang over hvem de ønsker skal bli landets nye president

Fernando Haddad representerer landets arbeiderparti og påstår at Jair Bolsonaro bryter landets valgkampfinansieringslov. Foto: Stringer . / Reuters

Anklages for svertekampanje via sosiale medier

Reaksjonen kommer i lys av en avsløring gjort av den brasilianske avisen Folha de São Paulo, som viste at bedrifter hadde inngått kontrakter verdt opp til 24 millioner kroner om å sende meldinger om Haddad via meldingstjenesten WhatsApp.

Bolsonaros advokat avviser anklagene og sier i en uttalelse at det ikke finnes noen bevis på at det er Bolsonaro og hans team som står bak.

Også forrige uke kom Haddad med anklager mot Bolsonaro, hvor han anklagde motstanderen for å oppildne til vold.

Det er høyreradikale Bolsonaro som ligger an til å vinne valget med 58 prosent av stemmene, mot 42 prosent for Haddad, viser meningsmålinger.