Brasils president satser på mer våpen til folket

Jair Bolsonaros siste anstrengelser for å gjøre våpen lettere tilgjengelig for brasilianere har utløst sinne og frykt. Mens presidenten selv, ifølge The Guardian, skryter av at folk støtter hans siste våpenkamp.

Brasils våpenvennlige president har kunngjorde lørdag fire presidentordrer som skal gjøre det lettere å få lovlig tilgang til våpen. Endringen trådte i kraft umiddelbart og medfører at både antall skytevåpen og mengden ammunisjon folk flest kan skaffe seg går kraftig opp.

For eksempel kan hver jeger nå kjøpe 30 våpen. En sportsskytter kan skaffe seg opptil 60 våpen. Presidenten fjernet også det føderale politiet og forsvarets mulighet til å registrere hvem som eier våpen.

Bolsonaro får ros og støtte av sin sønn Eduardo i sosiale medier for våpensatsingen. Eduardo Bolsonaro sitter i kongressen og stiller ofte med våpen på bilder i sosiale medier. Han mener skyting først og fremst er en sport. Og at demoniseringen av våpen først og fremst er en diktatorisk venstreorientert plan.

Presidentens støttespillere gjør som Bolsonaro ofte våpentegnet for å vise sin støtte. Likevel ønsker ikke flertallet i Brasil at våpen skal bli mer tilgjengelig viser meningsmåling. Foto: Eraldo Peres / AP

Stemmer mot

Meningsmålinger viser at om lag to tredjedeler av brasilianerne er imot Bolsonaros endringer for å gjøre våpen mer tilgjengelig, men det har ikke stoppet presidenten så langt.

Bolsonaros løfte om å gjøre det lettere for brasilianere å skaffe seg våpen, var sentralt i valgkampen i 2018. Da lovet han en instruks som skulle sikre at borgere uten kriminelt rulleblad skulle kunne ha skytevåpen.

Ekspertene mente liberalisering av landets våpenlover kan åpne for mer vold i et land som allerede har en av verdens høyeste drapsrater, og at det dessuten kan være i strid med grunnloven.

I 2017 ble det registrert 64.000 drap – 31 per 100.000 innbyggere.

Presidenten måtte senere trekke det omstridte forslaget om å liberalisere landets våpenlover og lanserer en mer moderert versjon. Nå har han med presidentordrer funnet en løsningen på å få det som han ønsker uansett.

Folk med våpen vil aldri bli slaver står det på denne T-skjorten til en Bolosonaro tilhenger. Foto: Eraldo Peres / AP

Ber folk våkne

Kampanjer for våpenkontroll og motstandere av Bolsonaro er sjokkert. De advarer om at hans åpning for våpenkjøp vil bidra til at organiserte kriminelle grupper får utvidet sine arsenaler. De hevder det ville gjøre et av verdens mest voldelige land enda mer voldelig.

Også politikere på venstresiden advarer mot hva som kan skje.

– Bolsonaro vil ikke ha et væpnet samfunn fordi han mener individets rettigheter skal stå høyt, han ønsker å undergrave institusjonene våre slik at et statskupp kan gjennomføres med våpen, sier Marcelo Freixo som er kongressmedlem på venstresiden.

Freixo oppfordrer innbyggerne til å følge med og får støtte fra blant annet den politiske journalisten Matheus Leitão.

– Hvis 30 jegere samles har de tilgang til 900 våpen. Hvis 30 sportsskyttere, kommer sammen disponerer de1800 våpen. Tallene er alarmerende, sier Leitão til det brasilianske tidsskriftet Veja.

Matheus Leitão spør så hvor mange jegere og sportsskyttere det skal til for å sette sammen en væpnet milits som den vi så invadere den amerikanske kongressen.