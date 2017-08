Brasils omstridte president slipper trolig unna

Brasils underhus, Kongressen, skal i dag stemme over skjebnen til landets president, Michel Temer.

Temer er anklaget for grov korrupsjon, og dersom to tredeler av de folkevalgte stemmer for en rettssak, blir presidenten suspendert i 180 dager mens det reises straffesak mot ham.

Anklagene mot Temer er knyttet til den største korrupsjonssak i Brasils historie, den såkalte Petrobras-skandalen, der det trolig er stjålet mer enn 20 milliarder kroner fra landets statsoljeselskap.

Tunge beviser

Brasils president Michel Temer er tiltalt for grov korrupsjon, og bevisene er sterke. Likevel blir det neppe reist straffesak mot ham i denne omgang. Foto: Eraldo Peres / AP

Saken mot president Temer bygger i første rekke på et hemmelig lydopptak fra en samtale mellom ham og eieren av JBS, Brasils og verdens største kjøtteksportør.

JBS-eieren Joesley Batista er også tiltalt for grov korrupsjon, og gjorde opptaket etter at han var blitt lovet strafferabatt av myndighetene.

I det famøse lydopptaket hører man president Temer gå svært langt i å innrømme grov korrupsjon, og dette har utløst et massivt krav fra brasilianerne om at han må gå av.

– Ut med Temer

Korrupsjonsskandalen rundt presidenten har fått millioner av brasilianere til å gå ut i gatene og protestere, og noen av Temers støttespillere har vendt ham ryggen.

Slagordet "Fora Temer", "Ut med Temer" har vært å se og høre på gater og torg overalt i Brasil de siste månedene, og meningsmålingene viser at bare rundt 5 prosent av velgerne mener at presidenten gjør en god jobb.

Bare rundt fem prosent av brasilianerne mener nå at presidenten gjør en god jobb, viser meningsmålingene. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

For noen uker siden besluttet riksadvokaten å tiltale ham for grov korrupsjon, og det er denne tiltalen Brasils folkevalgte i dag skal ta stilling til.

Penger og moral

Men selv om de aller færreste brasilianere tror at Michel Temer er uskyldig, så er det langt fra sikkert at Kongressen støtter riksadvokatens ønske.

Blant de folkevalgte er Temer-regjeringens støttespillere i klart flertall, og svært mange av dem er selv mistenkt for korrupsjon.

I tillegg er Brasils høyreside godt fornøyd med den økonomiske politikken som føres av denne regjeringen. President Temers sparepolitikk har ført til lavere inflasjon og den dype økonomiske krisa ser nå ut til å gå mot slutten.

Næringslivet og den politiske høyresiden frykter derfor at en straffesak mot Temer vil true hans økonomiske reformer og forverre økonomien på ny.

Fattigdommen og arbeidsledigheten øker, men næringslivet og rike brasilianere er godt fornøyd med president Temers økonomiske politikk. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Neppe flertall

Forslaget fra riksadvokaten om å reise straffesak mot presidenten trenger støtte fra 342 av de 513 Kongressrepresentantene for å bli vedtatt.

Men ifølge brasilianske medier er det allerede klart at minst 200 av de folkevalgte vil stemme mot. Hvis dette er riktig, er det klart at et slikt flertall er utelukket, og at den upopulære Michel Temer vil fortsette å lede landet frem til presidentvalget neste høst.

Ifølge Brasils største mediehus, O Globo er Temer nå rimelig sikker på at han sitter trygt i presidentstolen. Til en kollega skal han ha sagt følgende:

– I dag starter fase to i min presidentperiode.

Bilvask

Brasil har de siste to årene opplevd et oppgjør med korrupsjonskulturen, som har gitt mange tro på en ny fremtid for landet.

Lava Jato, Operasjon Bilvask, som er navnet på etterforskningen av Petrobras-skandalen har ført til at mer enn hundre sentrale politikere og næringslivsfolk er blitt tiltalt, dømt og fengslet.

"Operasjon Bilvask" – den store etterforskningen mot korrupte politikere og næringslivsfolk – har gitt brasilianerne tro på en bedre fremtid. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Nå drømmer brasilianerne om en ny tid, der nye og ærlige politikere tar plassen til de korrupte som til nå har gjennomsyret landets politiske kultur, og mange håper at presidentvalget neste høst skal bli et historisk veiskille.

Fatalt signal

Men utviklingen i Temer-saken er for mange et svært dårlig signal.

"Dersom presidenten slipper unna med så sterke beviser mot seg, vil det være fatalt for kampen mot korrupsjonen", er et vanlig omkved blant brasilianerne.

Senere i dag får vi altså vite hva Brasils folkevalgte bestemmer seg for, og hva som blir fremtiden for presidenten.