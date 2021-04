Brasils folkevalgte starter gransking av Bolsonaro

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vår president har ikke beskyttet folket mot pandemien. Så det er fint at man undersøker hva han har drevet med.

Det er sier den 32 år gamle Gabriel Lima, som er servitør på en standbar her i Rio de Janeiro.

– Jeg vet ikke helt hva en slik gransking innebærer. Det som er viktig for meg er at det kommer noe ut av dette. At det ikke bare blir prat, for det har vi hatt nok av, sier han til NRK.

Brasil er i sin dypeste krise siden koronapandemien startet. Mellom 3- og 4.000 mennesker dør hver dag, og kritikken mot landets president, Jair Bolsonaro, blir stadig hardere.

Nå starter altså Senatet, overhuset i Brasils nasjonalforsamling, en gransking av presidentens og regjeringens handlinger og forsømmelser under pandemien.

- Jeg håper det kan komme noe positivt ut av denne granskingen, sier servitøren Gabriel Lima i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Hele landet lider, og det er de fattige som lider mest. Jeg håper virkelig det kan komme noe positivt ut av denne granskingen. Men min tillit til politikerne er svært liten, sier servitøren Gabriel Lima her i Rio.

Vide fullmakter

Det heter CPI – parlamentarisk undersøkelseskommisjon. Og det er en rett som grunnloven gir Brasils folkevalgte til å granske regjeringen og andre styrende organer. I dette tilfelle gjelder det altså regjeringen Bolsonaros håndtering av koronakrisa.

Presidenten har fått voldsom kritikk for å ha bagatellisert trusselen fra pandemien, for å ha motsatt seg vedtatte smittetiltak og for å ha mislyktes med å skaffe Brasil vaksiner.

Og opprettelsen av en CPI er den hittil mest alvorlige politiske trusselen mot hans styre.

En slik kommisjon har omfattende juridiske fullmakter. Den kan drive etterforskning, avhøre sentrale personer og få tilgang til fortrolige dokumenter. Og den kan oversende saker til påtalemakten for videre politietterforskning.

Det er Brasils Senat som utfører granskingen av regjeringen Bolsonaro. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

President Bolsonaro har protestert kraftig på beslutningen om å starte en gransking:

– Brasil lider fryktelig. Det vi minst trenger nå er økt konflikt, sier han. Og han hevder at de som står bak granskingen har som motiv å skade ham politisk.

– Et rasende inferno

Brasil har de siste ukene vært det globale episenteret for koronapandemien. Mer enn hvert fjerde dødsoffer i verden skjer her.

En talsmann for Verdens helseorganisasjon omtalte nylig situasjonen på følgende måte:

– Det vi ser er et rasende inferno av et utbrudd, sa WHO-rådgiveren Bruce Aylward på en pressekonferanse.

De siste 14 dagene har det gjennomsnittlige tallet på koronadøde i Brasil ligget rundt 3.000. Det totale dødstallet har passert 360.000, og tallet på registrert smittede nærmer seg 14 millioner, ifølge nettstedet Worldometer.

Mange brasilianere støtter Bolsonaros motstand mot strenge smittetiltak under pandemien. Her fra en demonstrasjon i Rio. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Få er beskyttet

Det som bekymrer ekspertene mest er de såkalte mutantvirusene, som smitter langt raskere enn det opprinnelige koronaviruset. Det mest kjente kalles P1, og oppsto trolig i Manaus, hovedstaden i delstaten Amazonas.

Men det er den siste tiden rapportert om flere nye varianter, blant annet i Rios nabodelstat Minas Gerais.

Samtidig er bare en liten del av Brasils befolkning vaksinert. Det er riktignok satt mer enn 25 millioner doser, tilsvarende rundt 12 prosent av landets befolkning.

Men bare rundt 4 prosent er fullvaksinert. Og den kinesiske vaksinen, som de aller fleste brasilianere får, har svært liten effekt etter bare en dose, ifølge ekspertene.