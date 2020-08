Brasil: Millioner av mennesker reddes av nødhjelp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hun heter Ana Maria. Hun er 80 år, svart og bor på gata i sentrum av Rio de Janeiro. Jeg møter henne en sen kveld sammen med en gruppe frivillige som deler ut mat og drikke til de hjemløse.

– Gud velsigne dem for at de ikke glemmer oss, sier hun.

– De gjør en god jobb og jeg takker dem av hele hjertet.

Ana Maria kommer fra Bahia i Nordøst-Brasil og er etterkommer av slaver som ble brakt fra Afrika i kolonitiden. Hun har bodd på gata i rundt ti år, men vil ikke snakke om hvorfor hun havnet der.

Hjemløse Ana Maria er glad for hjelpen hun får fra private givere. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– For noen går det slik. Man gjør feil – og man er uheldig. Og er man fattig og svart er det kort vei ned i elendigheten, sier hun.

Gode hjelpere

Tallet på hjemløse har økt kraftig under koronapandemien, opplyser Rios myndigheter. Sosialetatens folk har leid hospitser og andre lokaler for å få dem bort fra gata, men de kan langt fra hjelpe alle.

Det er her Brasil viser seg fra sin beste side. Folk som kunne ha tilbrakt kveldene i sine komfortable hjem, bruker heller tiden til å hjelpe dem som er aller nederst i koronaens Rio de Janeiro.

En av de gode hjelpere er Roberto Martíns – en 43 år gammel advokat, som har laget sitt eget sosialprosjekt. Pengene tigger han fra folk med god økonomi, maten lager han selv sammen med sin mor, og til utdelingen får han hjelp av venner med sosial samvittighet og godt hjertelag.

– Hvorfor gjør du dette? spør jeg, da vi sitter i bilen på vei inn til sentrum av Rio. Han svarer kort og enkelt:

–Det er den katolske grunntanken om å hjelpe sin neste. Det er jo det Kristus har lært oss.

Roberto Martíns er advokat, men bruker mye av sin tid til å hjelpe Rios hjemløse. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Fem måneder i unntakstilstand

I bagasjerommet på bilen ligger det 40 porsjoner med nylaget suppe av abobora, en grønnsak som ligner på kålrabi. En delikatesse for enhver – og særlig for skrubbsultne uteliggere.

En av dem gir suppen følgende karakter: Nota deiz – ti poeng – et uttrykk alle brasilianere kjenner, fordi det er høyeste poengsum i sambakonkurransen under Rios berømte karneval.

Rio de Janeiro er et de områdene i verden som er hardest rammet av koronapandemien. Med rundt 850 døde pr. én million innbygger ligger delstaten Rio på høyde med Belgia.

Og selv om de daglige tallene nå synker, så lever vi fortsatt i en unntakstilstand. Og i motsetning til Europa er det ikke slik at vi har hatt en første bølge, og nå tar fatt på en ny.

Her i Latin-Amerika pågår den første bølgen fortsatt. Den har nå vart i fem måneder, og folk er fryktelig slitne og frustrerte.

Rios gateselgere er tilbake på jobb. Men folk handler ikke slik de gjorde før pandemien. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Økonomisk katastrofe

Carioca-ene, som Rios innbyggere kalles, er i alminnelighet velsignet med et lyst sinn. Og da pandemien startet viste de en imponerende vilje til å møte utfordringene. Men nå virker de nærmest apatiske.

Myndighetene har riktignok tillatt en gradvis gjenåpning av butikker, restauranter, gatehandel og transport. Men så lenge viruset er blant oss, ligger det en klam hånd over det hele.

Folk holder seg mye hjemme, handler lite, og går sjelden på restaurant. Man unngår rett og slett – så langt det er mulig – å komme i kontakt med andre mennesker. Forståelig nok.

Men for Brasils økonomi og arbeidsplasser er det en katastrofe. Ifølge ekspertene vil landet oppleve en økonomisk tilbakegang på mer enn 6 prosent i 2020.

Kundene svikter

– Dette året er noe av det verste jeg har opplevd, sier fiskeren Marcus Perreira i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Ledigheten er skyhøy, og flere titalls millioner brasilianere i såkalte «uformelle yrker» – som gateselgere og hushjelper – er uten inntekt. På et lite fiskemarked like ved der jeg bor ser jeg nedgangen med egne øyne.

Tidligere sydet det av liv, og folk sto til tider i kø for å sikre seg en del av dagens fangst. Nå ligger fisken for det mest urørt på salgsbordene, og fiskerne fortviler:

– Dette året med denne pandemien er noe av det verste jeg har opplevd, sier Marcus Perreira, som i 20 år har drevet med garnfiske fra sin småbåt utenfor Copacabana-stranda.

Men i denne dype krisa har det skjedd noe underlig her i Brasil. Med et slikt økonomisk fall og en slik økning i antall arbeidsledige er det naturlig å vente en eksplosjon i tallet på fattige.

Nødhjelp som virker

I stedet viser en undersøkelse at det er blitt færre fattige i landet under pandemien. Hvordan er det mulig?

Forklaringen er den såkalte «auxilio emergencial», en ekstra utbetaling på 600 reais (nærmere tusen kroner) måneden til en stor del av landets innbyggere.

Mer enn 65 millioner brasilianere har mottatt denne nødhjelpen, og ifølge instituttet IBRE er tallet på ekstremt fattige i Brasil nå det laveste på 40 år.

– Dette er en god hjelp som er kommet til riktig tid. Det hjelper en masse brasilianere som har mistet jobben, sier fiskeren Marcus Perreira.

Nødhjelpen fra regjeringen har bidratt til fremgang på meningsmålingene for Brasils president, Jair Bolsonaro. Foto: SERGIO LIMA

Verre før det blir bedre?

Og nødhjelpen har bidratt til et politisk stemningsskifte. Landets omstridte president, Jair Bolsonaro, har nå stor fremgang på meningsmålingene, særlig i det nordøstlige Brasil, der den fattigste delen av befolkningen bor.

Men begeistringen for Bolsonaro kan bli kortvarig. For landet har ikke råd til å fortsette med slike store utbetalinger, og spørsmålet er når- og hvor mye det må skjæres ned.

Det betyr at det trolig blir verre før det kan bli bedre for flere titalls millioner mennesker her i koronaens Brasil.

