Brasil: Husets sønn ble skutt og drept av politiet

Det ble en julefeiring med sterke følelser.

Bare noen uker tidligere hadde familien jeg feiret jul sammen med fått en fryktelig beskjed. Husets 27 år gamle sønn var blitt skutt og drept av politiet.

Familien ble fortalt at han solgte narkotika, og at han ble skutt da politiet gikk inn i et fattigkvartal – en såkalt favela – her i Rio de Janeiro.

Jeg kjente ikke gutten, og vet ikke hva som er sant. Men jeg vet at Rio-politiet langt på vei har fått frie hender til så skyte på mistanke i slike områder.

Jeg vet også at tallet på drepte har økt dramatisk de siste par årene. Og jeg har lest rapporter som viser at bare drøyt 10 prosent av slike drap blir etterforsket.

Tusener av mennesker blir hvert år drept av politiet i Brasils favelaer. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Fattigdom ødelegger liv

På julekvelden unngår vi å snakke om det som har skjedd. Men etter middagen faller moren i dype tanker, og tårene kommer.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å oppdra mine barn til gode samfunnsborgere. Men én er skutt av politiet, én sitter i fengsel og en av mine døtre er heroinmisbruker. Hva er det som er feil med meg? sier hun fortvilet.

– Det er ikke noe galt med deg. Det er noe galt med Brasil, sier jeg.

– Det er uretten og fattigdommen som ødelegger livene til unge mennesker. Hadde du bodd i Norge vil ungene dine ha fått seg en utdanning og sikkert klart seg utmerket, sier jeg.

– Tror du virkelig det? sier hun. – Ja, det er jeg sikker på, svarer jeg.

«Slutt å drepe oss», står det på denne plakaten under en demonstrasjon i Rio de Janeiro. Foto: PILAR OLIVARES / Reuters

Lille Ágatas skjebne

Tusener av brasilianske familier lever sine liv tynget av sorg etter at barna deres er blitt skutt av politiet. I noen tilfeller er det snakk om svært unge ofre, som den åtte år gamle Ágatha Sales Felix.

Hun ble drept under en politiaksjon i favelaen Complexo de Alamão her i Rio for et drøyt år siden. Åtteåringens død førte til en voldsom harme, og til gateprotester flere steder i byen.

Demonstrantene bar plakater med tekster som, «Politiet er mordere», og «Slutt å drepe oss». En av deltakerne var den drepte åtteåringens bestefar, og mange tok til tårene da han kom med følgende uttalelse:

– Det som skjedde med Ágatha har skjedd med mange uskyldige. De har dødd en meningsløs død.

– Da hun ble skutt hadde hun på seg en ransel med penn, papir og skolebøker – og en oppgave hun nettopp hadde fått tilbake med beste karakter, sa bestefaren.

En venninne av den drepte 8-åringen Ágata Felix viser sin sorg. Foto: IAN CHEIBUB

I dette tilfellet førte drapet til omfattende etterforskning, og til at en av politifolkene ble tiltalt. Men rettssaken ble først utsatt på grunn koronapandemien – deretter på grunn av at den tiltalte ble smittet med covid-19. Nå er saken berammet til april i år.

Vold og pandemi

Pandemien har rammet Brasil hardt. Og Rio de Janeiro er en av de byene i verden som er hardest rammet, med mer enn 2000 dødsofre pr. million innbyggere.

Men utbruddet av pandemien la i liten grad noen demper på politiets innsats i favelaene. Mediene rapporterte om rystende scener, der frivillige som brakte mat til fattige familier havnet i skuddlinjen mellom politi og kriminelle.

Det fikk Brasils høyesterett til å reagere, og i mai i fjor ble det lagt ned forbud mot væpnede aksjoner i de fattige områdene.

Men det er selvsagt en grunn til at politiet gjennomfører blodige aksjoner i favelaene. Grunnen er at disse områdene i alle år er blitt dominert av brutale gjenger som driver smugling av narkotika og våpen, og annen kriminell virksomhet.

Innbyggerne havner ofte i skuddlinjen når politiet aksjoner mot de kriminelle. Foto: Leo Correa / AP

Den brasilianske staten har i stor grad overlatt favelaene og deres fattige innbyggere til seg selv. Og de som betaler prisen for denne politikken er vanlige kvinner og menn. De lever med vold og drap, og ser ungene bli narkokriminelle fordi de mangler andre muligheter.

Drøyt 14 millioner brasilianere bor i slike områder, og her i Rio de Janeiro gjelder det hver femte innbygger.

«En pris man må betale»

I mai i fjor ble det altså forbudt for Rio-politiet å aksjonere i favelaene – unntatt i særlige tilfeller. Det førte til at tallet på politidrap i byen sank med 70 prosent. Og det gjorde det lettere å bringe inn nødhjelp til innbyggerne under pandemien.

Men det førte også til noe annet: At de kriminelle gjengene utvidet sin virksomhet og herset med innbyggerne som aldri før.

Dermed tok myndighetene i bruk unntaksretten og trappet opp virksomheten på ny. Og i oktober var tallet på politidrap tilbake på sitt tidligere nivå – 145 i løpet av en måned, skriver CNN Brasil.

Ifølge Brasils regjering og delstatsmyndighetene her i Rio er slike drap prisen man må betale for å bekjempe de kriminelle.

Brasils president Jair Bolsonaro former hendene som en pistol under innsettelsesseremonien for to år siden. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Det var det president Jair Bolsonaro lovet sine velgere da han kom til makten for to år siden. Og i løpet av det første regjeringsåret sank drapstallene med mer enn 20 prosent. Men samtidig var det flere politidrap enn noen gang, og de er selvsagt ikke med i statistikken.

En mors farvel

En studie fra Rios advokatforening bestrider at økt offentlig voldsbruk fører til færre drap på uskyldige.

Årsaken til synkende drapstall er bedre etterforskning og organisering av politiet – i tillegg til mindre innbyrdes strid mellom narkobandene, ifølge rapporten.

Volden og uretten her i Brasil har mange ansikter. For meg er det en mor som gråter på julaften – fordi hun ikke greide å gi sin sønn det livet han drømte om.

Noen uker før jul så hun ham for siste gang, gjennomhullet av kuler på et likhus her i Rio de Janeiro.