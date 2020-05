Blant dem som har sett kolleger dø på jobb er den 40 år gamle Maria da Conceição Menezes, som er sykepleier ved to ulike sykehus her i Rio de Janeiro:

– Situasjonen er bare til å gråte over, sier hun til NRK.

– De daglige dødstallene stiger og jeg føler meg mer maktesløs for hver dag som går. At kolleger dør gjør selvsagt et ekstra sterkt inntrykk. Men dette handler jo ikke om meg.

- Vi blir veldig dårlig behandlet og lever i stadig frykt for korona-smitte, sier sykepleieren Maria Menezes i Rio de Janeiro. Foto: Maria Menezes

– Det handler om alle dem vi skal prøve å redde. Og tallet på pasienter som jeg behandler har nå steget til mer enn tusen om dagen, sier hun.

– Dårlig smittevern

– Jeg opplever at mennesker og menneskeliv blir behandlet som tall, sier sykepleieren.

Hun forteller om 12 timer lange arbeidsdager og et enormt fysisk og psykisk press:

– Jeg føler at vi sykepleiere blir veldig dårlig behandlet. Vi har dårlig smittevernutstyr og vi får lite opplæring i å bruke det. Vi er overbelastet og underbetalt. Og dessuten lever vi stadig frykt for å bli smittet og dø, sier Menezes.

Nylig ble det holdt demonstrasjoner i hovedstaden Brasília og i landet største by São Paulo, der navnene på døde helsearbeidere ble lest opp.

Mer enn 15.000 sykepleiere er blitt smittet med koronaviruset, og over 100 er døde. Dette er de høyeste tallene i verden i forhold til folketallet.

Mer enn 100 sykepleiere er døde i kampen mot koronaviruset i Brasil. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Begravelser uten verdighet

Tallet på dødsofre for korona stiger nå voldsomt i Brasil. Landet ble fredag kveld nummer to i verden når det gjelder registrerte smittede, og tallet på døde er drøyt 21.000.

Og det er ikke bare helsevesenet som er overbelastet. De mange begravelsene skaper et voldsomt press på kirkegårdene, og flere steder blir det brukt massegraver for å få plass til alle de døde.

På Brasils største kirkegård, Villa Formosa i São Paulo, blir flere hundre koronaofre gravlagt hver dag, og de strenge smitteverntiltakene gjør at alle tradisjoner og ritualer må sløyfes:

– Koronaviruset tar ikke bare livet til våre kjære, det tar også fra oss muligheten til en verdig avskjed, sier Flavia Dias, som deltok i begravelsen av en nær venn denne uken.

Et nytt korona-offer blir stedt til den siste hvile på Brasils største kirkegård, Villa Formosa i São Paulo. Foto: AMANDA PEROBELLI

– Vi kan ikke holde likvake for den som er gått bort. Den døde sendes rett fra sykehuset til kirkegården, og vi får ikke engang legge ned blomster på grunn av smittetiltakene. Det gjør avskjeden ekstra tung, sier hun.

«Vidundermedisin»

Denne uken fikk Brasils president, Jair Bolsonaro, endelig gjennomslag for en sak han har kjempet for under hele pandemien: En anbefaling om å bruke malariamedisinen klorokin mot korona.

To helseminister har forlatt Bolsonaros regjering etter å ha nektet en slik anbefaling, og de medisinske fagmiljøene advarer mot å bruke den. Det er ikke dokumentert at medisinen har noen virkning mot korona, og mange leger hevder at den kan ha farlige bivirkninger.

Presidenten selv svarer slik på kritikken i en Twitter-melding: «Vi er i krig. Verre enn å tape, er skammen over å ikke ha kjempet i det hele tatt. Gud velsigne vårt Brasil».