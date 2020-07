Brasil vil møte Amazonas-kritikerne  

Ifølge storavisen O Globo er det snakk om å innkalle til en videokonferanse med investorene, muligens allerede denne uken

En gruppe ministre ledet av visepresident Hamilton Mourão møttes i går for å drøfte hvordan Brasil skal svare på brevet, skriver O Globo. Mourão er tidligere general, og leder for «Amazonas-rådet», som styrer og koordinerer regjeringens politikk i Amazonas.

Det er 29 investorer som står bak brevet til den brasilianske regjeringen. De krever endring i landets avskogingspolitikk og bedre beskyttelse av urfolket.

Brasils visepresident Hamilton Mourão ønsker dialog med utenlandske investorer om Amazonas. Foto: SERGIO LIMA

Et av selskapene er Storebrand, som bekrefter kontakt med Brasil.

– Riktig retning

– Vi kan bekrefte at vi har vært i kontakt med brasilianske myndigheter, og håper de vil følge opp i tiden fremover, skriver konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad i en e-post til NRK.

– Dette er et langt skritt i riktig retning, og vi er allerede i dialog med den brasilianske sentralbanken, skriver han.

Brevet fra de 29 selskapene har vakt oppsikt her i Brasil. Det er blitt sitert i en rekke medier etter at det ble sendt for en drøy uke siden. Og det starter slik. «Det er med dyp bekymring at vi følger tendensen til økende avskoging i Brasil».

Ulovlig tømmerhogst er en av de store truslene mot Brasils regnskog. Her har politiet gjort et beslag nær Amazonas-hovedstaden Manaus. Foto: BRUNO KELLY

3700 milliarder

Investorer i ni land står bak henvendelsen. Blant dem er fire norske: Gjensidige, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Sparebank 1 – og altså Storebrand.

Til sammen har de 29 selskapene investert mer enn 3700 milliarder dollar i Brasil. Det gir kravet overfor brasilianske myndigheter stor tyngde.

I brevet heter det videre: «Den eskalerende avskogingen de siste årene, kombinert med nedskjæringen av miljø- og menneskerettighetspolitikk og de som håndhever disse, skaper stor usikkerhet rundt vilkårene for å investere i- eller gi finansielle tjenester til Brasil».

– Veldig viktig

- Gledelig at de tar oss på alvor, sier Jan Erik Saugestad i Storebrand om responsen på kritikken mot Brasil. Foto: Storebrand

Seniorrådgiver Vemund Olsen i Regnskogfondet mener initiativet fra investorene er en nyvinning:

– Det finansbransjen nå gjør er veldig viktig.

– Bransjen ser at de på lang sikt vil kunne tape penger på å investere i selskaper som knyttes til avskoging. Delvis er det en alvorlig omdømmerisiko. Men det handler også om at selskapene er avhengige av de økosystemtjenestene regnskogen skaper, sier Olsen.

Storebrand sier at det fortsatt er en vei å gå for å sikre bærekraftige investeringer i Brasil. Men selskapet vil bruke sin påvirkningskraft:

– Dette er første gang vi har tatt direkte kontakt med Brasils myndigheter, og det er gledelig de tar bekymringsmeldingen på alvor, skriver konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad, i e-posten til NRK.