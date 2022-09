Brasil-valget: «Arven fra slavene» vil prege utfallet

En gruppe svarte artister utøver Capoeira – en dans og en kampsport utviklet av slaver fra Afrika.

Stedet er Salvador de Bahia, byen der den afrikanske arven står sterkest her i Brasil.

Hit ble mer enn én million svarte slaver brakt fra Afrika for å arbeide på koloniherrenes plantasjer.

Den 37 år gamle capoeira-artisten Robin Souza vil stemme på Lula da Silva. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Blant slavenes etterkommere er den 37 år gamle Robin Sousa. Han lærte capoeira av sin far, og det startet allerede i sjuårsalderen:

– Slavene utviklet capoeira for å forsvare seg mot brutaliteten fra plantasjeeierne. Da slaveriet tok slutt i Brasil i 1888 fortsatte mange å utøve denne sporten.

– I dag er den en viktig del av den afrobrasilianske kulturen. Capoeira er verdenskjent og står på Unescos liste over verdensarven, sier 37-åringen til NRK.

Foretrekker Lula

Den tidligere presidenten Lula da Silva (76) har ledet på alle meningsmålinger foran valget den 2. oktober. Venstresidas kandidat kommer fra en lutfattig familie, og har bekjempelse av fattigdom som sin flaggsak.

Mer enn 30 millioner brasilianere ble brakt ut av fattigdommen da han styrte landet mellom 2003–2011. Det er avgjørende for capoeira-artisten Robin Souza:

– Slik situasjonen er i dag, med dagens president Jair Bolsonaro, foretrekker jeg en regjering med Lula. Jeg er svart og jeg kjenner de fattiges kår her i Brasil.

Lula da Silva leder på målingene og setter sin lit til de høyere makter foran presidentvalget 2. oktober. Foto: STRINGER / Reuters

– For oss var situasjonen mye bedre i Lulas regjeringstid, og vi følte oss respektert på en helt annen måte enn i dag, sier Souza.

Meningsmålingene viser at Lula har drøyt 50 prosent støtte blant svarte velgere, mot 26 prosent for Bolsonaro. Blant de fargede er tallene 46 mot 33 prosent i Lulas favør, mens de hvite velgerne er omtrent likt fordelt mellom de to kandidatene.

Det er 60 prosent svarte og fargede i Brasil. Det er deres støtte som gjør venstresidens kandidat til favoritt foran valget.

Lazarus Silva Muniz, prest i kirken "Rosario dos Pretos" i Salvador, Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Pisken preger fortsatt livet

– Vi blir ikke lenger pisket, som under slaveriet. Men den sosiale og økonomiske pisken preger fortsatt livet for svarte brasilianere, sier prest Lazarus Silva Muniz.

NRK møter ham under en gudstjeneste i Rosario dos Pretos – De svartes rosenkrans – i Salvador de Bahia. Den mer enn 300 år gamle kirken ble bygget av slaver som ikke hadde adgang til de hvites gudshus.

Presten sier dette om de svartes situasjon i dagens Brasil:

Denne statuen av Zumbi dos Palmares – et symbol på slavenes kamp for frihet – står i sentrum av Salvador. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Vi må bo på de dårligste og farligste stedene. Vi har lav utdanning, vi gjør annenklasses arbeid, og lønna er omtrent halvparten av det de hvite tjener. Dette har selvsagt betydning på valgdagen, sier han.

Ifølge Lazarus Silva Muniz støtter de færreste i menigheten partier fra sentrum-høyre.

– Det er jo folk fra denne delen av det brasilianske samfunnet som holder oss nede, mener presten.

– Ved årets presidentvalg vil de fleste av oss stemme på Lula da Silva.

Presidentvalget i Brasil går av stabelen 2. oktober. Dersom ingen av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene, blir det holdt en ny valgrunde 30. oktober.