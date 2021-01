Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg takker Gud for at jeg fikk være den første som ble vaksinert.

Det sa den 54 år gamle sykepleieren Monica Calazans etter at hun fikk koronavaksinen i Brasils største by São Paulo i går ettermiddag. Hun jobber på intensivavdelingen på et sykehus i byen,

På en pressekonferanse i São Paulo i går ettermiddag kom hun med denne oppfordringen til brasilianerne:

– Ta vaksinen. Det er dette Brasil trenger. Dette er den store muligheten. Det er dette vi har ventet på for å kunne gjenoppta et normalt liv og gi en klem til dem vi er glade i.

Sykepleieren Monica Calazans jubler etter å ha fått sin vaksine i går ettermiddag. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Sammen med Monica Calazans ble drøyt hundre andre i risikogruppen vaksinert. Eldre, sykepleiere og personer med helseproblemer er de første som får vaksinen.

I tillegg er urfolk en prioritert gruppe, og en representant for urfolket var blant dem som ble vaksinert i São Paulo i går.

Kinesisk vaksine

Det var den kinesiske vaksinen CoronaVac som ble brukt under gårsdagens vaksinering. Myndighetene i delstaten São Paulo har utviklet et omfattende samarbeid med produsenten Sinovac, og har skaffet seg rundt 6 millioner doser av deres vaksine.

Det har gitt São Paulo og delstatens guvernør João Dorio en nøkkelrolle i arbeidet med å vaksinere Brasils innbyggere.

Landets regjering, med president Jair Bolsonaro i spissen, har til nå ikke lyktes i å skaffe en eneste brukerdose. Dette til tross for at det er investert store beløp i den britisk-svenske vaksinen AstraZeneca, også kalt Oxford-vaksinen.

Her ved det kjente Butantan-instituttet i São Paulo blir den kinesiske CoronaVac-vaksinen nå produsert. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det brasilianske legemiddelverket, Anvisa, ga i går begge vaksinene en nødgodkjenning. Og bare noen minutter senere startet vaksineringen i São Paulo.

Men Oxford-vaksinen lar vente på seg. Bolsonaro har sendt et brev til Indias statsminister og bedt om å få kjøpe 2 millioner doser fra et indisk laboratorium. Et transportfly står klart for å hente vaksinene, men fortsatt mangler det grønt lys fra inderne.

Bitre fiender

President Bolsonaro og guvernør Doria er bitre politiske rivaler. Under pandemien har guvernøren kommet med hard kritikk av presidentens opptreden. Og det er ventet at de to vil være konkurrenter ved presidentvalget høsten 2022.

Striden har vært ekstra bitter under arbeidet med å skaffe vaksiner, og Bolsonaro har gitt klar beskjed om at han ikke ønsker den kinesiske vaksinen i Brasil. Han har omtalt den som «Dorias kinesiske vaksine».

Men nå er regjeringen tvunget til å be São Paulo om hjelp. Og guvernøren har gått med på å stille størstedelen av sitt vaksinelager til disposisjonen for resten av Brasil.

- Dette er et historisk øyeblikk for Brasil, sa São Paulos guvernør João Doria da den første koronavaksinen ble satt. Foto: Eraldo Peres / AP

Ifølge helsemyndighetene skal det settes i gang en landsomfattende vaksinering førstkommende onsdag. Men kritikerne er tvilende til om dette vil fungere.

Samtidig har det vakt oppsikt her i Brasil at CoronaVac-vaksinen, ifølge brasilianske myndigheter, bare gir drøyt 50 prosent beskyttelse. En tilsvarende rapport fra Tyrkia viser en effektivitet på mer enn 90 prosent.

Ny bølge

Den brasilianske regjeringen har fått hard kritikk for sitt arbeid med å forberede vaksinering mot koronaviruset.

Carla Domingues, som i flere år ledet PNI, Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i Brasil, mener helsemyndighetene har sviktet sin oppgave:

Dødstallene har steget kraftig her i Brasil de siste ukene. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

– Det største problemet er mangelen på vaksinedoser, sier hun til avisen O Globo.

– Det vi har til disposisjon er altfor lite i forhold til det vi trenger for å gjennomføre et vaksineprogram. Helseministeriet burde selv ha hatt 14 millioner doser for å starte et slikt program. Men det har det altså ikke, sier hun.

Samtidig opplever Brasil et nytt kraftig oppsving i koronasmitte. I gjennomsnitt dør nå mer enn 1000 brasilianere daglig av covid-19, ifølge tall fra nettstedet Worldometers. Dette er det høyeste tallet siden august i fjor.

Aller verst er situasjonen i Amazonas-hovedstaden Manaus. Der er kapasiteten ved sykehusene sprengt og dødstallene de høyeste siden i fjor vår.