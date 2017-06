Brasil-besøk med bismak

I dag kommer Brasils president Michel Temer til Norge. Han skal være her i ett døgn, og det han håper er å øke interessen for å investere i det store landet han leder.

Men dessverre kommer nok andre saker til å overskygge presidentens agenda. For hjemme i Brasil øker kravet om at han må gå av, etter at et hemmelig lydopptak som setter ham i et særdeles dårlig lys.

Korrupsjonsmistankene mot Temer har fått hundretusen av brasilianere til å gå ut i gatene og kreve hans avgang. Mindre enn 10 prosent av brasilianerne støtter nå presidenten. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Brasils føderale politi mener nå å ha bevis for at presidenten har gjort seg skyldig i grov korrupsjon, og høyesterett forbereder en mulig rettssak mot ham.

– Største kriminelle nettverk

Det famøse lydopptaket ble gjort av Temers gamle venn Joesley Batista. Han eier firmaet JBS - verdens største eksportør av kjøttvarer, og er en av Brasils rikeste menn.

Etter at saken ble kjent bombarderer de to hverandre med fornærmelser. Presidenten kaller sin tidligere venn «den mest suksessrike kriminelle i Brasils historie», mens sistnevnte omtaler presidenten som «leder for den farligste kriminelle bande i Brasil.»

Dessverre for presidenten tror brasilianerne mest på kjøttmilliardæren, og Temer har nå en oppslutning i folket på mindre enn 10 prosent.

Norske interesser

- Dyster stemning blant norske selskaper i Brasil, sier forretningsmannen og Brasil-eksperten Kjetil Solbrække i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det politiske dramaet i Brasil berører også norske interesser. Norske selskaper har investert rundt 250 milliarder kroner i landet – det største økonomiske engasjement utenfor EU og USA.

De siste årene har Brasil vært inne i en dyp økonomisk krise og de norske selskapene har slitt tungt. Og akkurat da det begynte å lysne kommer denne store korrupsjonssaken og skaper ny, dyp usikkerhet.

Brasil-kjenneren og forretningsmannen Kjetil Solbrække i Rio de Janeiro opplever sterk frustrasjon i det norske forretningsmiljøet:

– Vi vet at det langsiktige potensialet er stort. Vi ønsker å holde ut. Men det er jo grenser for hvor lenge man greier å holde ut hvis det ikke kommer noen penger inn i kassa.

Advarer om Amazonas

Klima og miljø er et sentralt tema når Brasils president Michel Temer i dag kommer til Norge for å møte myndigheter og forretningsfolk.

Norge har bevilget mer enn en milliard dollar til vern av regnskogen i Amazonas, men i øyeblikket øker avskogingen kraftig, og i et skarpt brev til brasilianske myndigheter skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen at det nå er fare for at de norske utbetalingene vil stanse.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarer brasilianerne om Amazonas: - Bare en liten økning i avskogningen kan føre til at de norske overføringene blir stanset. Foto: Arnt Stefansen

Brevet er den sterkeste advarselen til brasilianske myndigheter siden Regnskogsfondet ble opprettet i 2008, og ministeren uttrykker frykt for at den enorme investeringen i Brasil «kan vise seg å ha hatt kun en midlertidig effekt.» Les hele brevet her.

Norske myndigheter og forretningsfolk skulle gjerne hatt et annet bakteppe når de i dag møter lederen for vår store og viktige venn Brasil.