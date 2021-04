Regnskogen i Amazonas er den største i verden. Den har enorm betydning for jordens klima, fordi den lagrer Co₂ og demper den globale oppvarmingen.

Men regnskogen hugges ned i stadig økende tempo. «Skogåret» fra august 2019 til og med juli 2020 var det verste i Brasil på 12 år.

Den kjente miljøaktivisten Marcio Astrini beskriver utviklingen slik, i et intervju med NRK:

– Hvert minutt ble to fotballbaner med skog ødelagt. Tallet for 2020 er 47 prosent høyere enn da regjeringen Bolsonaro kom til makten.

Den kjente miljøtalsmannen Marcio Astrini har ingen tro på president Bolsonaros løfter. Foto: Márcia Alves / Observatòrio do Clima

Torsdag starter det globale klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden har invitert til. 40 stats- og regjeringssjefer deltar på den digitale konferansen. Blant dem Brasils president.

«Utvetydig støtte»

I forrige uke sendte Jair Bolsonaro et syv siders langt brev til den amerikanske presidenten der han uttrykker «utvetydig støtte» til klimaarbeidet.

Og han lover å få slutt på den ulovlige avskogingen i Brasil innen 2030.

Han lover også forsterket innsats for å nå Paris-avtalens målsetting om «klimanøytralitet». Det vil si at det ikke slippes ut mer klimagass enn det man greier å fjerne.

Tidligere har Brasil godtatt en tidsramme frem til år 2060 for nå målet. Men nå flytter presidenten dette frem til 2050.

President Bolsonaro skriver også at Brasil trenger «betydelig» internasjonal hjelp for å nå målene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

USAs klimautsending John Kerry skriver på Twitter at Bolsonaros løfte om å få slutt på ulovlig avskoging er viktig:

«Vi ser frem til umiddelbar handling, og til at et samarbeid med urfolkene og det sivile samfunnet vil gi konkrete resultater», skriver Kerry.

Dyp mistro

Men både fra miljøorganisasjoner og urfolksledere blir Bolsonaros brev møtt med dyp mistro. Brasils mest kjente urfolksleder, Raoni Metuktire, sier følgende i en video som er sendt til president Joe Biden:

– Vårt lands president har fortalt mange løgner. Hvis denne dårlige presidenten sier noe til deg, så ignorer ham. Si at Raoni har snakket med deg om dette.

Storavisen O Globo og andre brasilianske medier har laget store oppslag på brevet fra Bolsonaro til Biden. Foto: FAKSIMILE fra avisen O Globo

Marco Astrini, som leder miljøorganisasjonen Klimaobservatoriet, sier følgende i intervjuet med NRK:

– Dette brevet er en kjempebløff. Regjeringen Bolsonaro er jo selve drivkraften i avskogingen i Brasil. Bolsonaros politikk er ikke å bevare regnskogen,

– Han ønsker å bruke disse områdene til økonomisk virksomhet, som jordbruk, gruvedrift og energiutbygging, sier miljøtalsmannen.

10 milliarder dollar

Kritikerne minner også om at utspillet fra Bolsonaro står i fullstendig motsetning til tidligere uttalelser. Da Joe Biden, under fjorårets valgkamp, foreslo å gi penger til Brasil for å bekjempe avskoging, svarte Bolsonaro slik:

Brasils miljøminister Rickardo Salles håper på omfattende pengestøtte fra utlandet. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

– Brasils uavhengighet er ikke noe vi forhandler om.

Nå er altså tonen en annen. Og Brasils miljøminister Ricardo Salles sier til nyhetsbyrået Reuters at Brasil trenger 10 milliarder dollar året i utenlandsk hjelp for å oppnå klimanøytralitet i 2050.

Miljøtalsmannen Marcio Astrini minner om at Brasil allerede for mer enn fem år siden lovet å stanse avskogingen innen 2030. Og han ser på brevet til Biden som et desperat utspill:

– Brasil er i akutt pengemangel, og prøver nå å bruke regnskogen som et forhandlingskort for å få støtte fra USA og andre land.

– Hvis man gir støtte uten betingelser blir de brukt til alt annet enn å bekjempe avskoging, sier Marcio Astrini.