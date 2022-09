Brannmannskap kjemper mot flammene i ekstremhete

Skogbrannen som herjer i Nord-California har så langt resultert i ødeleggelse av rundt 100 eneboliger og andre bygninger.

– Brannen var ekstremt aktiv gjennom hele natten. Den presser seg mot nord, opplyser brannvesenet i California.

Brannen har forårsaket skader og strømbrudd. Den har ødelagt hjem og tvunget tusenvis av innbyggere til å evakuere fra hjemmene sine i helgen.

Skogbrannen, som egentlig er to branner, doblet seg også nesten i størrelse fra fredag til lørdag.

Det skal være byene Weed, Lake Shastina og Edgewood i Siskiyou County som foreløpig er hardest rammet.

– Denne hendelsen er i rask endring og våre ansatte gjør alt de kan for å få alle i sikkerhet, opplyser man ved Siskiyou County Sheriff's Office, ifølge CNN.

En brannmann passerer et av de mange nedbrente husene. Foto: Noah Berger / AP

Unntakstilstand

Det lokale brannvesenet sier at to skogbranner spredte seg over mer enn 7000 dekar i løpet av lørdagen.

Skogbrannen startet fredag ​​ettermiddag nord for den vesle byen Weed, som ligger omtrent 40 mil nord for San Francisco.

Ifølge representanter for områdets nødetater er to personer skadet i tillegg til at tusenvis har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine.

California-guvernør Gavin Newsom har nå erklært unntakstilstand i området der brannen herjer.

Det er erklært unntakstilstand i området der brannen herjer. Foto: FRED GREAVES / Reuters

Kraftig tørke i området

Årsaken til brannen er ikke kjent, men det har hersket kraftig tørke i den amerikanske delstaten i forkant av skogbrannen.

– September har hatt en varm start vest i landet, med rekordhøye temperaturer og branner som forventes å spre seg, har det amerikanske meteorologinstituttet NWS uttalt.

Enkelte steder er det ventet at temperaturene vil stige til opp mot 43 grader.

Klimaforskere har uttalt at klimaendringer har ført til at det vestlige USA har blitt varmere de siste tiårene (ekstern lenke), noe som igjen vil føre til flere ødeleggende skogbranner.

Det er ikke uvanlig for California å oppleve hetebølger i september, men temperaturer opp mot 40 grader er imidlertid ekstremt.