Branninferno i California – 5 døde og 550 hus ødelagt

I området rundt byen Redding i det nordlige California brenner skogen på fjerde døgnet, og 38.000 mennesker er blitt tvunget til å forlate sine hjem.

Fem mennesker er omkommet i brannene ved Redding – en kvinne og hennes to barn på fire og fem år, og to brannmenn.

Men det brenner også flere andre steder i California. Til sammen er det snakk om 14 store skogbranner, der mer enn 10.000 brannfolk er satt inn.

Store mannskaper er satt inn for å slokke de voldsomme skogbrannene i California. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Ingen av brannene er foreløpig under kontroll, og flere tusen bygninger – de fleste av dem bolighus – er nå i faresonen.

Mange tragedier

Gwen Oesch i Idyllwild øst for Los Angeles er blant de mange som har opplevd å se hjemmet sitt gå opp i flammer:

– Jeg skjønte ikke at hjemmet mitt betydde så mye for meg. Og jeg skjønte ikke hva naboer og lokalsamfunnet betydde før vi alle ble rammet. Nå støtter vi hverandre – det er en slags terapi som gir oss styrke.

California har de siste årene blitt jevnlig rammet av omfattende skogbranner, og Gwen Oesch i Idyllwild er blant mange som vurderer å flytte til et mindre utsatt område.

Gwen Oesch i Idyllwild øst for Los Angeles er en av mange som har mistet hjemmet sitt i skogbrannene i California. Foto: Reuters

– Det er mange her i California som bygger nytt hus etter en brann. Men jeg tror ikke at jeg vil gjøre det. Jeg tror jeg vil flytte, rett og slett fordi det er for farlig å bo her.

Verste på 10 år

Skogbranner er vanlig i California på grunn av statens lange og tørre sommere. Men eksperter sier imidlertid at dette har vært den verste brannsesongen på ti år.

I desember sa California-guvernøren Jerry Brown, at ødeleggende skogbranner på grunn av klimaendringer kommer til å bli den nye normalen.

– Vi må forberede oss på at store branner kommer til å ramme hvert år eller med noen få års mellomrom, sa Brown.