Branner førte til evakuering på Gare de Lyon i Paris

En stor brann brøt ut fredag kveld ​​i det sørøstlige Paris nær jernbanestasjonen Gare de Lyon, ifølge en tweet fra Paris-politiet.

Fransk politi sa at stasjonen ble evakuert og rådet folk til å unngå området for å gi rom for at nødetatene kunne gripe inn.

Demonstranter på stedet tente på biler og scootere. Brannen skal nå være under kontroll, opplyser politiet.

Demonstrerte mot kongolesisk sanger

Ifølge den franske avisen Le Parisien, startet opptøyene i forkant av en konsert med den kongolesiske sangstjernen, Fally Ipupa.

Det skal dreie seg om en ulovlig demonstrasjon mot Ipupa, men omstendighetene er ennå uklare.

Kongolesere i eksil protesterer fra tid til annen mot artister fra hjemlandet som opptrer i Frankrike eller Belgia, ofte med beskyldninger om at de har bånd til tidligere president Joseph Kabila eller hans etterfølger Felix Tshisekedi.

En planlagt konsert med Ipupa i 2017 ble avlyst på grunn av faren for uro.