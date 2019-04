Brannene startet under arbeid på taket – i 1972, i 2015 og sist mandag

15. juni 2015 gikk tre fjerdedeler av taket til kirken Saint-Donatien i Nantes tapt til flammene.

Brannen i kirken i den vest-franske byen startet raskt, og i løpet av en halvtime var det meste av taket borte, skriver lokalavisen Presse-Océan.

Som i Notre-Dame mandag, foregikk det oppussingsarbeider på taket til Saint Donatien da brannen startet.

To arbeidere var i ferd med sveisearbeid da de oppdaget flammene, skriver Ouest-France.

De prøvde å slukke brannen med et brannslukkingsapparat, og ved å kaste sand på flammene, men det var for sent.

Til slutt måtte de to unge arbeiderne reddes ned fra taket av brannmannskapene som var kommet til stede.

Se bildene fra brannen i Saint-Donatien 15. juni 2015.

«Sjef, jeg har akkurat satt katedralen i brann»

For innbyggerne i Nantes vekket brannen i Saint-Donatien minner om da katedralen i byen, Saint-Pierre-et-Saint-Paul, brant i 1972.

Katedralen var blitt kraftig skadet da de allierte bombet Nantes i 1944. Et større restaureringsarbeid var satt i gang og 18. januar 1972 var arbeidet nesten ferdig.

Som i Saint-Donatien og Notre-Dame startet også brannen katedralen under arbeid på taket.

I et tidligere upublisert vitnemål forteller lederen for firmaet som drev arbeidet på taket, til Presse-Océan, om hva som skjedde den januardagen da en av arbeiderne kom inn på kontoret hans.

– Da jeg så ham komme inn på kontoret vårt, var han ute av seg og ropte «Sjef, jeg har akkurat satt katedralen i brann»., sier lederen Victor Gasnault.

28. januar 1972 brant katedralen i Nantes. Som i Paris gikk brannen hardest ut over taket. Foto: cathedrale-nantes.fr

Tar tid å bygge opp

Etter brannen i katedralen tok det tre år før deler av kirken kunne tas i bruk igjen.

Helt ferdig med oppussingen var man imidlertid først i 2013, 41 år etter brannen.

Hvor lang tid det vil ta å sette i stand Saint-Donatien etter brannen for fire år siden, er uklart.

I dag står kirken pakket inn i presenninger, nærmest fra topp til tå, mens arbeidet med å det nye taket pågår.

– Kan ta 15 år

En av dem som har arbeidet med Saint-Donatien er den franske arkitekten Pierluigi Pericolo, en ekspert på bevaring av gamle bygninger.

Erfaringene fra arbeidet gjør at han sier til France-Info at bare å sjekke stabiliteten til Notre-Dame kan ta fra to til fem år.

– Vi leker med livet til bygningen, når vi skal stabilisere den for å unngå at den faller sammen. Det er vanskelig å sende arbeidere inn i et monument der hvelvet i taket er svellet opp av vann, sier Pericolo.

Han sier at selv om brannen er slukket, kan temperaturendringer føre til at steinen i bygningen svekkes, og kan sprekke.

– Det kan fort ta 15 år. Det er en kolossal oppgave, sier han opp gjenoppbyggingen av Notre-Dame.

Dermed sår han tvil om president Emmanuel Macrons løfte om at Notre-Dame skal gjenreises i løpet av fem år.

Rouen har brannrekorden

Trykk fra Eustache-Hyacinthe Langlois bok «Notice sur l'incendie de la flèche de la cathédrale de Rouen en 1822» om brannen i katedralen i Rouen i 1822.

Mens byen Nantes har opplevd to store kirkebranner på under 50 år, er kanskje katedralen i Rouen den som har vært mest utsatt for ulykker gjennom årene.

Katedralen Notre-Dame de Rouen ble påbegynt på 1100-tallet, men brant allerede i år 1200.

Etter flere tilfeller av lynnedslag og småbranner gjennom århundrene brant katedralen på nytt i 1822. Også spiret ble ødelagt i den brannen.

Resultatet var at man bestemte seg for å bygge et nytt spir, i jern denne gangen, men først i 1876 var spiret ferdig.

Da hadde det gått over 50 år siden brannen, men til gjengjeld var toppen av spiret 151 meter over bakken, noe som gjorde det katedralen til verdens høyeste bygning på det tidspunktet.

Neste katastrofe for katedralen var da britiske og amerikanske bombefly to ganger bombet katedralen i 1944. Først tolv år senere, i 1956, kunne Notre-Dame de Rouen igjen åpne dørene for publikum.

