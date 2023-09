Det ble delt videoer og bilder av flere eksplosjoner i havnebyen Sevastopol på meldingstjenesten Telegram. Sevastopol ligger på Krim-halvøya, som Russland annekterte fra Ukraina i 2014.

Angrepet, som skal ha startet rundt klokken 02.20 norsk tid, førte til en brann på et ikke-sivilt skipsverft, melder Reuters.

Skipsverftet brukes til reparasjoner av skip og ubåter som den russiske Svartehavsflåten bruker i krigen mot Ukraina.

To skip som var til reparasjon, sto i flammer etter angrepet.

I tillegg ble 24 mennesker såret, skriver den russisk-innsatte guvernøren i Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, på meldingstjenesten Telegram.

Uenigheter om ødeleggelse

Det ukrainske militæret bekreftet i morgentimene at infrastruktur ved havnen og marinemål var truffet.

Et ukrainsk, militært spionbyrå opplyste deretter til nyhetsbyrået Reuters at et russisk landgangsfartøy og en ubåt var ødelagt.

– Vi bekrefter at et stort landgangsfartøy og en ubåt ble truffet. Vi kommenterer ikke hvordan angrepet ble utført, sa etterretningsoffiseren Andrij Yusov til Reuters.

Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at to marinefartøy hadde blitt påført skader. I en uttalelse til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA opplyser departementet at fartøyene vil bli reparert og deretter fortsette i tjenesten.

Ukrainske myndigheter derimot sier onsdag ettermiddag at de russiske skipene har fått så omfattende skader at de neppe vil kunne seile igjen.

– Det er omfattende skader. Vi kan si at skipene med stor sannsynlighet ikke lar seg reparere, opplyste etterretningsoffiseren Yusov til ukrainsk fjernsyn.

Ifølge britiske Sky News skal det være britiskproduserte krysserraketter av typen «Storm Shadows» som ble brukt i angrepet.

Selv om ukrainske militære sjelden går i detalj, antyder sjefen for det ukrainske flyvåpenet i en melding på Telegram at flere kampfly var involvert i natt.

Sevastopol er den største byen på Krim-halvøya og har vært base for den russiske marinens Svartehavsflåte siden 1700-tallet.

Sevastopol skipsverft, som ligger på Krim-halvøya, ble rammet av et ukrainsk angrep i natt. Foto: Reuters

Skjøt ned flesteparten av rakettene

Ifølge den russiske forsvarsministeren skal Russland ha klart å skyte ned syv av ti krysserraketter under angrepet i natt. Dette er ikke bekreftet fra verken ukrainsk eller uavhengig hold.

Angrepet skjer etter at Ukraina skal ha tatt tilbake oljeplattformer i Svartehavet, nær Krim. I tillegg har Ukraina ved flere anledninger den siste tiden sendt både luft- og vanndroner mot Krim, over Svartehavet.

Krim-halvøya ble annektert av Russland i 2014, og Ukrainas uttalte mål er å gjenerobre halvøya.

Droner skal ha skadet ukrainsk havn

Samtidig skal Russland natt til onsdag på nytt ha angrepet havnen Izmajil ved elva Donau sør i Ukraina - med droner. Det melder den lokale ukrainske guvernøren Oleg Kiper på Telegram.

Også dette angrepet skal ha ført til en brann. Seks sivile skal være skadet, ifølge guvernøren, melder AFP.

NÆR NATOLAND: Izmajil skal enda en gang vært utsatt for russiske angrep.

Etter at Russland trakk seg fra kornavtalen har landet trappet opp angrepene på de sørlige ukrainske regionene Odesa og Mykolajiv, som er viktige havner for eksport av matvarer.

– Russland angrep nok en sør i Odesa-regionen. Flere grupper med angrepsdroner ble sendt til Izmajil-distriktet, sa guvernøren og fortalte at både havnen og annen infrastruktur var skadet.

Izmajil-distriktet ligger nær grensen til Nato-landet Romania.